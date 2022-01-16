Dev dalga İETT otobüsünün camını kırdı

Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor
Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor
MEB'den başarıyı artıracak yeni model: Öğretmen odaklı eğitim
MEB'den başarıyı artıracak yeni model: Öğretmen odaklı eğitim
Markette yeni oyun! Fiyatı değil paketi küçülttüler
Markette yeni oyun! Fiyatı değil paketi küçülttüler
Yeni ittifak ve mutabakat arayışı
Yeni ittifak ve mutabakat arayışı
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Statüye göre değişen ölüm yardımı tutarları ne kadar oldu?
Statüye göre değişen ölüm yardımı tutarları ne kadar oldu?
Bakan Koca: 112 her an, her yerdedir!
Bakan Koca: 112 her an, her yerdedir!
İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Prof.Ceyhan: Vaka sayılarını tespit edemeyeceğiz!
Prof.Ceyhan: Vaka sayılarını tespit edemeyeceğiz!
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF sonuç açıklaması
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF sonuç açıklaması
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
Son 24 saatte 63 bin 967 vaka, 177 can kaybı
Son 24 saatte 63 bin 967 vaka, 177 can kaybı
'Doğalgaz fatura desteği' ayrıntıları belli oldu
'Doğalgaz fatura desteği' ayrıntıları belli oldu
Sağlık- Sen Genel Başkanı Durmuş'tan maaş açıklaması
Sağlık- Sen Genel Başkanı Durmuş'tan maaş açıklaması
Erdoğan: Çanlar Bay Kemal için çalıyor
Erdoğan: Çanlar Bay Kemal için çalıyor
TEM'de 12 araç birbirine girdi, İstanbul yönü kapandı
TEM'de 12 araç birbirine girdi, İstanbul yönü kapandı
'İşsizim açım' demişti... Sürü sahibi olduğu ortaya çıktı
'İşsizim açım' demişti... Sürü sahibi olduğu ortaya çıktı
Üzeri kirli işçisini otomobilinin bagajında taşıyan kişiye 1665 lira ceza
Üzeri kirli işçisini otomobilinin bagajında taşıyan kişiye 1665 lira ceza
TCDD'den PCR testi açıklaması
TCDD'den PCR testi açıklaması
Kur korumalı TL mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı
Kur korumalı TL mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı
81 il valiliğine yazı: Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
81 il valiliğine yazı: Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
'Hukuk'ta kaliteyi arttırmak için 'devam zorunluluğu' getirilmeli'
'Hukuk'ta kaliteyi arttırmak için 'devam zorunluluğu' getirilmeli'
THY: İç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğu kaldırıldı
THY: İç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğu kaldırıldı
HDP'li Güzel'in 2016'da da terörist Bora ile buluştuğu ortaya çıktı
HDP'li Güzel'in 2016'da da terörist Bora ile buluştuğu ortaya çıktı
Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken 3 zanlı yakalandı
Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken 3 zanlı yakalandı
İran Cumhurbaşkanı'nın kızı: İran, İsrail'den daha fazla Müslüman öldürdü!
İran Cumhurbaşkanı'nın kızı: İran, İsrail'den daha fazla Müslüman öldürdü!
Milletvekilleri ilk defa kendi lehlerine de olan bir düzenlemeyi geciktirdi!
Milletvekilleri ilk defa kendi lehlerine de olan bir düzenlemeyi geciktirdi!
Bakan Akar: Hesabı soruldu, 44 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Hesabı soruldu, 44 terörist etkisiz hale getirildi
Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular
Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Dev dalga İETT otobüsünün camını kırdı

ŞİLE liman yolunda ilerleyen yaşlı ve engellileri taşıyan İETT otobüsüne dev dalgalar çarptı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Ocak 2022 10:22
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

ŞİLE liman yolunda ilerleyen yaşlı ve engellileri taşıyan İETT otobüsüne dev dalgalar çarptı. Camların da kırılmasıyla otobüsteki engelli ve yaşlılar korku dolu anlar yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Şile'de bulunan engelliler kampına, İETT otobüs tahsis etti. Kapta kalan yaşlı ve engelliler zaman zaman çeşitli etkinliklere götürülmek için o otobüsle seyahat ediyordu. Şile Engelliler Kampı yetkilileri, geçtiğimiz çarşamba günü Şile liman turu düzenledi. İçerisinde yaşlı ve engellilerin bulunduğu otobüs, limanın sonuna doğru hareket etti. Havanın etkisiyle dalgalar dalgakıranı aşarak İETT otobüsüne çarptı. Otobüsün camları kırılırken, yolcular korku dolu anlar yaşadı.

DÜN BU YOL RESMEN DALGALARLA KAPANMIŞTI

Balıkçı Adem Aygün, Ben bu otobüsü aşağı yukarı 1.5 aydır görüyorum. O otobüsle engelli vatandaşları getiriyorlar. Refakatçiler de geliyor yanlarında. Dün bu yol resmen dalgalarla kapanmıştı, o kadar kuvvetli bir fırtına vardı dedi.

Balıkçı Ramazan Aygün ise, Normalde burada bir otobüs hattı yok. Büyükşehir'e ait kafe var oraya getiriyorlar. Otobüs dün buradan geçti. Burasının fırtınası kuvvetli, buradaki dalgakıran da yetersiz diye konuştu. Balıkçı Oğuz Gökçür de Burasının dalgaları çok yükselebiliyor. Boğazın fırtınalarından daha kuvvetli burada fırtınalar. İki gün önce de şuna tanık oldum ben, geldim turladım sağ tarafta bir araç vardı. Bir dalga kayalıklara vurduğunu gördüm, o dalga beyaz arabaya çarptı. Araç öyle bir sallandı ki 'İçindeki kişi öldü' dedim dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Şile Limanı'na gelen otobüse, dalgakıranı aşan dalganın vurduğu görülüyor. Otobüs şoförü, dalganın çarpmasının ardından otobüsü çevirerek, limandan uzaklaşmaya çalışıyor. O sırada dalgalar bir kez daha otobüse ulaşıyor.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
5 metre karda, 1 kilometrelik yolu 1,5 saatte açtılar
5 metre karda, 1 kilometrelik yolu 1,5 saatte açtılar
Kastamonu'da kamu kurumlarının bulunduğu binadaki yangın söndürüldü
Kastamonu'da kamu kurumlarının bulunduğu binadaki yangın söndürüldü
Küçük Mustafa hayali kemençesi ve horonuyla sosyal medyayı salladı
Küçük Mustafa hayali kemençesi ve horonuyla sosyal medyayı salladı
Ömrünün 67 yılını çömlekçiliğe adayan Salim ustaya, 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülü
Ömrünün 67 yılını çömlekçiliğe adayan Salim ustaya, 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülü
Antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcuya tren çarptı
Antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcuya tren çarptı
2 kişi başına çuval geçirerek ekmek sandığını çaldı
2 kişi başına çuval geçirerek ekmek sandığını çaldı

Bu Habere Tepkiniz

Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı

Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı

Danıştay Onikinci Dairesi, müstafi sayılan memur hakkında açılan soruşturmada göreve gelmediğine dair tutanakta imzası bulunan kişilerin ifadeleri alınmadığı gerekçesiyle işlemi karar düzeltme aşamasında bozdu!
Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı

Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Kaymakamlıkça verilen bir görevi yerine getirmek üzere gittiği bankada yüzüne dosya fırlatılarak 'al kararı buradan defol git' sözüne muhatap memura, hakaret suçunun oluştuğuna karar verdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?

'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?

Amiri tarafından 'düşük sicil' notu verilen polis memuru AYM'den eli boş döndü!
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı

POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı

Polis Bakım ve Yardım Sandığı emniyet personelinin maaşından yapılan kesintiyi bir puan artırdı
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?

Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?

Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı

Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı

Büyükçekmece Belediyesinin 2 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?

Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.

Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak
Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Devlet memurlarının 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı. Bilindiği üzere maaşlara %27,91 oranında zam yapılmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
AYM'den makul sürede sonuçlanmayan iş davaları için tazminat

AYM'den makul sürede sonuçlanmayan iş davaları için tazminat

Anayasa Mahkemesi, (AYM) İzmir'de 2015'te açılan ve 6 yılda sonuçlanan 4 iş davasında "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiği gerekçesiyle 2 davada 17'şer, diğer 2 davada ise 12'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Bursa'nın atıkları enerjiye dönüşüyor

Bursa'nın atıkları enerjiye dönüşüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İnegöl Entegre Katı Atık Tesisi ile evsel atıklardan saatte 2 megavat elektrik üretimi sağlanırken, yılsonuna kadar yapılacak ilave yatırımlarla 30 bin konutun tüketimine eşdeğer enerji üretimi sağlanacak