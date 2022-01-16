'Öğretmen Bilişim Ağı' yarıyıl tatilinde kullanıma hazır
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2021'de düzenlediğimiz eğitimlere katılan öğretmen sayımız 2020 yılına göre yüzde 134 arttı, öğretmen başına eğitim saati 2020'de 41,6 iken, bu oran 2021'de yüzde 125 artışla 93,4 saate ulaştı" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA), ilk kez 24 Ocak-6 Şubat'taki iki haftalık yarıyıl tatilinde uygulayacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabilecek. Seminerlere katılım isteğe bağlı olacak. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.
Seminerlere ÖBA platformu "www.oba.gov.tr"den giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecek. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.
Bu dönemde eğitim erişimi sağlanan 9 farklı konu şöyle:
"Fikri ve sınai mülkiyet hakları eğitimi, iklim değişikliği ve çevre eğitimi, ilk yardım eğitimi, kütüphane organizasyonu ve kullanımı eğitimi, İngilizce dil sistemi öğretim becerilerinin geliştirilmesi eğitimi, geçici koruma statüsündeki çocuklara yönelik rehberlik hizmetleri eğitimi, geçici koruma statüsündeki çocuklarla psikolojik danışma becerileri eğitimi, dijital becerilerin geliştirilmesi eğitimi ve etkinlik temelli ders tasarımı eğitimi."
- "Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesine odaklanıyoruz"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu dönem odaklandıkları konuların başında öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesinin yer aldığına işaret etti.
Bu kapsamda çok boyutlu adım attıklarını dile getiren Özer, şunları kaydetti:
"Bu attığımız adımların sonuçlara olumlu yansımasını görmekten mutluluk duyuyorum. 2021'de düzenlediğimiz eğitimlere katılan öğretmen sayımız 2020 yılına göre yüzde 134 artarken bu artışla son 10 yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşmış olduk. Buna göre, öğretmen başına eğitim saati, 2020'de 41,6 saat iken bu oran 2021'de yüzde 125 artışla 93,4 saate ulaştı. Bu süreçleri başarı ile yürüten Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum."
Bakan Özer, uzaktan eğitimde öğretmenlerin eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı kurduklarını belirterek, bu platformun ilk kez iki haftalık yarıyıl tatilinde kullanılacağına dikkati çekti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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