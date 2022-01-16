Göçmenlerin Ege Denizi'ndeki film gibi hikayesi Yargıtay kararında

2,5 yıldır Fransa'da yaşayan akademisyenin maaşı Tunç Soyer'den
2,5 yıldır Fransa'da yaşayan akademisyenin maaşı Tunç Soyer'den
Biberlerin çöpten toplandığı görüntüler tepki çekmişti. O tantunici konuştu
Biberlerin çöpten toplandığı görüntüler tepki çekmişti. O tantunici konuştu
İkinci el araç satışında yeni düzenleme yolda
İkinci el araç satışında yeni düzenleme yolda
TBMM'de memur ve emekliye ek zam mesaisi devam edecek
TBMM'de memur ve emekliye ek zam mesaisi devam edecek
Geçen yıl en çok konut bu ilçelerde satıldı
Geçen yıl en çok konut bu ilçelerde satıldı
'Öğretmen Bilişim Ağı' yarıyıl tatilinde kullanıma hazır
'Öğretmen Bilişim Ağı' yarıyıl tatilinde kullanıma hazır
Vekiller arasında da vakalar arttı! Vekillerin karantina günlüğü
Vekiller arasında da vakalar arttı! Vekillerin karantina günlüğü
MEB'den başarıyı artıracak yeni model: Öğretmen odaklı eğitim
MEB'den başarıyı artıracak yeni model: Öğretmen odaklı eğitim
Markette yeni oyun! Fiyatı değil paketi küçülttüler
Markette yeni oyun! Fiyatı değil paketi küçülttüler
Yeni ittifak ve mutabakat arayışı
Yeni ittifak ve mutabakat arayışı
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Statüye göre değişen ölüm yardımı tutarları ne kadar oldu?
Statüye göre değişen ölüm yardımı tutarları ne kadar oldu?
Bakan Koca: 112 her an, her yerdedir!
Bakan Koca: 112 her an, her yerdedir!
İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Prof.Ceyhan: Vaka sayılarını tespit edemeyeceğiz!
Prof.Ceyhan: Vaka sayılarını tespit edemeyeceğiz!
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF sonuç açıklaması
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF sonuç açıklaması
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
Son 24 saatte 63 bin 967 vaka, 177 can kaybı
Son 24 saatte 63 bin 967 vaka, 177 can kaybı
'Doğalgaz fatura desteği' ayrıntıları belli oldu
'Doğalgaz fatura desteği' ayrıntıları belli oldu
Sağlık- Sen Genel Başkanı Durmuş'tan maaş açıklaması
Sağlık- Sen Genel Başkanı Durmuş'tan maaş açıklaması
Erdoğan: Çanlar Bay Kemal için çalıyor
Erdoğan: Çanlar Bay Kemal için çalıyor
TEM'de 12 araç birbirine girdi, İstanbul yönü kapandı
TEM'de 12 araç birbirine girdi, İstanbul yönü kapandı
'İşsizim açım' demişti... Sürü sahibi olduğu ortaya çıktı
'İşsizim açım' demişti... Sürü sahibi olduğu ortaya çıktı
Üzeri kirli işçisini otomobilinin bagajında taşıyan kişiye 1665 lira ceza
Üzeri kirli işçisini otomobilinin bagajında taşıyan kişiye 1665 lira ceza
TCDD'den PCR testi açıklaması
TCDD'den PCR testi açıklaması
Kur korumalı TL mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı
Kur korumalı TL mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı
81 il valiliğine yazı: Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
81 il valiliğine yazı: Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
'Hukuk'ta kaliteyi arttırmak için 'devam zorunluluğu' getirilmeli'
'Hukuk'ta kaliteyi arttırmak için 'devam zorunluluğu' getirilmeli'
THY: İç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğu kaldırıldı
THY: İç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğu kaldırıldı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Göçmenlerin Ege Denizi'ndeki film gibi hikayesi Yargıtay kararında

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ege Denizi üzerinden yurt dışına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerden 2'sinin denize düşüp ölmesine ilişkin davada, sanığa "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından verilen 47 yıl 11 ay hapis cezasını onadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ocak 2022 11:08
Yazdır
Göçmenlerin Ege Denizi'ndeki film gibi hikayesi Yargıtay kararında

Yargıtayın, 2 kişinin hayatını kaybettiği göçmen kaçakçılığıyla ilgili verdiği onama kararında, düzensiz göçmenlerin Avrupa'da yeni bir hayat kurmak için göze aldığı tehlikeli yolculuğun detayları yer aldı.

- 200 avro eksik olunca tekneyi kullanmayı kabul etti

Yargıtay kararına konu olan davanın Suriye uyruklu sanığı, yurt dışına kaçak yollarla gidebilmek için 2 yıl boyunca Türkiye'de ayakkabıcılık işinde çalıştı. 2016'da yakınları aracılığıyla insan kaçakçıları ile temas kuran sanık, kaçakçılara yurt dışına gitmek istediğini söyledi. Kaçakçıların bu iş için 1600 avro istemesi üzerine sanık, 200 avrosunun eksik olduğunu belirtti. Bunun üzerine kaçakçılar, düzensiz göçmenleri taşıyacak tekneyi kullanmayı kabul etmesi karşılığında 1400 avroya kendisini götüreceklerini söyledi.

- 45 dakika tekne eğitimi alıp denize açıldı

Kaçakçılarla anlaşan sanık, olay tarihinden bir gün önce insan kaçakçılarından Balıkesir Ayvalık'ta 40-45 dakika tekne kullanma eğitimi aldı. Kaçakçılar, tekne kullanmayı bilmeyen sanığa, motoru çalıştırmayı ve tekneyle nasıl manevra yapılacağını öğretti.

Ertesi gün kaçakçılar tarafından zeytinlik bir alana getirilen diğer düzensiz göçmenler, gece olunca tekneye bindirildi. Bir gün önce eğitim aldığı tekne yerine başka bir tekneyle karşılaşan sanık, diğer göçmenlerle birlikte can yeleğini giyerek tekneye bindi. Teknenin denize açılmasından sonra insan kaçakçıları bölgeden ayrıldı.

- İki kişi denize düşerek hayatını kaybetti

Yaklaşık 10 dakika kadar sonra tekneye dalga çarpması üzerine göçmenlerden ikisi denize düştü ancak kurtarılamadı. Teknenin su almaya başlamasından sonra telefonla yardım isteyen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaşanan olayın ardından tekneyi kullanan Suriyeli sanık hakkında, göçmen kaçakçılığı ve olası kasıtla iki kişinin öldürülmesi suçundan kamu davası açıldı. Davaya bakan Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı göçmen kaçakçılığı suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve 75 bin lira adli para cezasına, denize düşerek ölen biri çocuk olmak üzere iki kişi yönünden de "olası kastla öldürme" suçundan 41 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

Amacının yurt dışına gitmek olduğunu anlatan sanık, parası olmadığı için tekneyi kullanmayı kabul ettiğini belirtti.

Kararın istinafa taşınması üzerine dosyaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

İstinaf kararının da temyiz edilmesiyle dosya, Yargıtaya geldi.

- Verilen ceza hukuka uygun bulundu

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, temyiz incelemesi sonucu sanık avukatlarının temyiz istemini esastan reddetti ve verilen hükmü onadı.

KAPAT [X]

Daire kararının gerekçesinde, yerel mahkeme hükmünün tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğu, aşamalardaki delillerin hukuka uygun olarak toplandığı, bu nedenle sanık avukatlarının temyiz isteminin yerinde görülmediği bildirildi.

Öte yandan dairenin bir üyesi, sanığın göçmen kaçakçıları ile birlikte hareket etmediği, parası yetmediği için tekneyi kullanmayı kabul ettiği, sanığın da teknede olduğunu belirterek, sanığın "bilinçli taksirle adam öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle karşı oy yazdı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
İğrenç şakası hem işinden hem tazminattan etti
İğrenç şakası hem işinden hem tazminattan etti
AYM'den makul sürede sonuçlanmayan iş davaları için tazminat
AYM'den makul sürede sonuçlanmayan iş davaları için tazminat
10 ilde internet dolandırıcılarına operasyon: 7 tutuklama
10 ilde internet dolandırıcılarına operasyon: 7 tutuklama
İdare Mahkemesi'nden emsal 'pasaport' kararı: Artık pasaport alabilecekler
İdare Mahkemesi'nden emsal 'pasaport' kararı: Artık pasaport alabilecekler
Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kıza hapis
Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kıza hapis
Boşanmada ağır kusurlu kadına nafakayı Yargıtay uygun görmedi
Boşanmada ağır kusurlu kadına nafakayı Yargıtay uygun görmedi

Bu Habere Tepkiniz

Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı

Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı

Danıştay Onikinci Dairesi, müstafi sayılan memur hakkında açılan soruşturmada göreve gelmediğine dair tutanakta imzası bulunan kişilerin ifadeleri alınmadığı gerekçesiyle işlemi karar düzeltme aşamasında bozdu!
Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı

Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Kaymakamlıkça verilen bir görevi yerine getirmek üzere gittiği bankada yüzüne dosya fırlatılarak 'al kararı buradan defol git' sözüne muhatap memura, hakaret suçunun oluştuğuna karar verdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?

'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?

Amiri tarafından 'düşük sicil' notu verilen polis memuru AYM'den eli boş döndü!
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı

POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı

Polis Bakım ve Yardım Sandığı emniyet personelinin maaşından yapılan kesintiyi bir puan artırdı
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?

Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?

Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı

Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı

Büyükçekmece Belediyesinin 2 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?

Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.

Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak
Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Devlet memurlarının 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı. Bilindiği üzere maaşlara %27,91 oranında zam yapılmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
AYM'den makul sürede sonuçlanmayan iş davaları için tazminat

AYM'den makul sürede sonuçlanmayan iş davaları için tazminat

Anayasa Mahkemesi, (AYM) İzmir'de 2015'te açılan ve 6 yılda sonuçlanan 4 iş davasında "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiği gerekçesiyle 2 davada 17'şer, diğer 2 davada ise 12'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Bursa'nın atıkları enerjiye dönüşüyor

Bursa'nın atıkları enerjiye dönüşüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İnegöl Entegre Katı Atık Tesisi ile evsel atıklardan saatte 2 megavat elektrik üretimi sağlanırken, yılsonuna kadar yapılacak ilave yatırımlarla 30 bin konutun tüketimine eşdeğer enerji üretimi sağlanacak