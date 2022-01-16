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Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatını geçen yıl 5 ürün sırtladı

2021'de en çok ihraç edilen 5 ürün, mandalina, domates, limon, üzüm ve biber oldu- Bu 5 ürünün ihracatından 1 milyar 515 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ocak 2022 11:30
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Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatını geçen yıl 5 ürün sırtladı

Türkiye'nin geçen yılki yaş meyve ve sebze ihracatının yaklaşık yarısını mandalina, domates, limon, üzüm ve biber oluşturdu.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020 yılında 2 milyar 729 milyon dolar olan yaş sebze meyve ihracatı, geçen sene yüzde 13 artışla 3 milyar 83 milyon dolara yükseldi.

Geçen yıl 1 milyar 252 milyon dolarlık meyve, 875 milyon 713 bin dolarlık sebze, 934 milyon 891 bin dolarlık narenciye ihraç edildi. Dış satımın geri kalanı çay ihracatından geldi.

Yaş meyve sebzede, 2021'de en çok ihraç edilen 5 ürünü sırasıyla mandalina, domates, limon, üzüm ve biber oluşturdu.

Söz konusu 5 ürünün ihracatı, 1 milyar 515 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı ve toplam ihracatın yüzde 49,14'ünü oluşturdu.

Sektörün 2021'de en çok ihracat artışı kaydettiği ürün ise patates oldu. 2020'de 22 milyon 643 bin dolar olan patates dış satımı, 2021'de yaklaşık yüzde 112 artışla 47 milyon 919 bin dolara ulaştı.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üretimi ve ihracatında, dünyada önemli konumda olduğunu söyledi.

Türkiye'de yaş meyve ve sebzede ürün çeşitliliğine büyük önem verildiğinin altını çizen Sin, ülke genelindeki üretimin her geçen yıl arttığını anlattı.

Sin, ürün çeşitliliğinin ihracattaki gelişmelere olumlu yansıdığını aktararak, şöyle konuştu:

"Ürün çeşitliliği neredeyse moda gibi. Dünya piyasasında kabul gören, aroması, raf ömrü uzun ürünler konusunda ülkemizde ciddi çalışmalar var. Sektör temsilcileri olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ve paydaşlarla sık sık görüşüyoruz. Bizim sağlıklı ürün yetiştirmemiz lazım. Bahçelerden, tarlalardan ön analiz yapmadan ürün almayacağız çünkü bir ürün ihracattan geri döndüğünde bunun bedeli paranın dışında imaj kaybı ve biz bunu istemiyoruz. Bölge bölge gezerek bunu üreticilerimize anlatacağız. Zaten kalıntılı ürün hiç olmaması gerekir. İyi ürün yetiştirene de tavsiyelerde bulunacağız. İyi ürün ürettiğinizde herkesten önce satış garantisi verilecek."

Sin, mandalina, domates, limon, üzüm ve biberin ihracattaki katkısına dikkati çekerek, ürünlerin ihracattaki payının değişebildiğini ifade etti.

Türkiye'nin 2021'de çok ihraç ettiği 5 ürün ve önceki yıla göre dış satımdaki değişimleri şöyle oluştu:

Ürün2020 (Dolar)2021 (Dolar)Değişim (Yüzde)
Mandalina437.539.483453.607.7734
Domates313.241.226363.245.45416
Limon273.822.833293.301.1777
Üzüm158.144.417206.310.13730
Biber157.256.406199.437.05127
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