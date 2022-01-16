5 gün yüz yüze eğitim veren tüm öğretmenlere başarı belgesi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül 2021'den bugüne kadar haftada 5 gün yüz yüze eğitim veren tüm öğretmenlere ve idari kadroya başarı belgesi gönderdi. Bakan Özer "Bu süreçte öğretmenlerimiz, okullarda kuralların uygulanmasında da çok titiz davrandılar" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılında okullarda kesintisiz olarak yüz yüze açık tutmak için yoğun çaba sarf eden öğretmenlere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den jest geldi.
MEB, 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren şu ana kadar okulları kesintisiz haftada beş gün yüz yüze açık tutmak için yoğun çaba sarf etti. Bir hafta sonra başlayacak yarıyıl tatili öncesi Bakan Özer, öğretmenlere başarı belgesi gönderdi.
"Maskelerle ders anlattılar"
Pandemide bir buçuk yıllık uzaktan eğitimden sonra tüm sınıf seviyelerinde haftada beş gün yüz yüze eğitime geçebilmenin kararlı adımlar ve kurallara titizlikle riayet edilmesi gerektiğini belirten Özer, "Öğretmenler, öğrencilerini; öğrenciler, okullarını ve arkadaşlarını özlediler. Büyük bir kavuşma gerçekleşti. Geliştirdiğimiz sistem ile süreci tüm paydaşlarımızla başarılı bir şekilde yönettik. Bu sürecin en büyük kahramanları, öğretmenlerimiz oldu. Maskelerle ders anlattılar. Ayrıca öğretmenlerimizin aşılanma oranları, ülkemizdeki ortalama oranların çok üzerinde seyrettiği gibi kıta Avrupa'sındaki çoğu ülke öğretmenlerinin aşılanma oranlarının da üzerine çıktı. Bu süreçte öğretmenler, okullarda kuralların uygulanmasında da çok titiz davrandılar. Ayrıca idari personelimiz de sürece çok önemli katkıda bulundu. Hep birlikte topluma salgın ortamında en güvenli ortamın okullar olduğunu, okulların en son kapanacak yerler olduğunu göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bakanlık olarak tüm öğretmenlerimiz ve idari personelimize okullarımızın yüz yüze eğitime devam etmesindeki kararlı duruşları, sorumlulukları paylaşmaları ve emekleri nedeniyle teşekkür etmek için başarı belgesi düzenleyerek ilettik. Tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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