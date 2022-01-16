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İkinci el araç satışında yeni düzenleme yolda

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç satışına yönelik hazırladığı taslak, ödeme araçlarından yetki belgesi alımlarına kadar pek çok konuda değişiklik içeriyor. Peki yeni düzenleme piyasaya ne getirecek?

Kaynak : TRT
Eklenme : 16 Ocak 2022 11:55
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İkinci el araç satışında yeni düzenleme yolda

Ticaret Bakanlığı, ikinci el oto satışlarını yeniden düzenliyor. Bu kapsamda hazırlanan yönetmelik taslağı görüşe açıldı.

Taslakta, taşıt ve paranın eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan elektronik sistemin kapsamı genişletiliyor.

Bu yönetmeliğin kayıtdışılığın önüne geçeceğini belirten MASFED Başkanı Aydın Erkoç, tüketici mağduriyetlerinin hepsinin ortadan kalkacağını söyledi.

Mevcut uygulamada, elektronik sistemde yalnızca nakit ödeme yapılabilirken, yeni düzenlemeyle sistem, havale ve EFT yöntemlerini de kabul edecek.

Bankalar, alış ve satış işlemlerini garanti edebilecek.

Erkoç, "Alıcı kişi parasını bankaya bloke yapıyor. Banka bundan çok cüzi bir masraf alıyor. Bloke olan para, satış aldığında aracı satanın hesabına geçmiş oluyor. İki taraf da mağdur olmuyor. Burada aracı kurum olarak bankalar garantörlük yapıyor." dedi.

Düzenleme kapsamında konkordato başvurusu yapan işletmeler de yetki belgesi başvurusunda bulunabilecek.

Düzenlemeyle, yetki belgesi için istenen lise mezuniyeti şartı da ilköğretime indirilecek.

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