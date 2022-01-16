Mehmetçik eksi 25 derecede vatan nöbetinde
Mehmetçik, aralarında hava sıcaklığının eksi 25 derece, kar kalınlığının ise 4 metre 80 santimetre ölçüldüğü Hakkari'deki İkiyaka Dağlarında bulunan Binbirkapı Üs Bölgesi de olmak üzere yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinde zorlu hava şartlarına rağmen görevlerini sürdürüyor.
Ülke genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başlarken, Mehmetçiğin zorlu
hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi birkaç aydır devam ediyor. Kara Kuvvetleri
Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395'inde gece
sıcaklıkları eksi 20 derecenin altına indi. Yine bu üs bölgelerinden birçoğunda
kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı.
Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde kar kalınlığı 5 metreye ulaşırken
Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda bulunan Binbirkapı Üs Bölgesi'nde sıcaklık
eksi 25 derece, kar kalınlığı ise 480 santimetre ölçüldü. Ardahan kırsalındaki
Yiğitler Hudut Karakolu'nda termometre eksi 20 dereceyi gösterirken, söz konusu
bölgedeki bir üs bölgesinde soğuktan donan Türk bayrağı dikkat çekti. Mehmetçik,
zorlu hava şartlarına rağmen görevlerini sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, gerek üs bölgeleri gerekse personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıkların çok önceden tamamlandığını vurguladı. Yapılan hazırlıklarla tüm bu zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin, faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının operasyonlarını artan bir tempoda sürdürdüğünü bildirdi. Bakanlık tarafından geçen sene 84 büyük, 286 orta çapta olmak üzere 370 operasyonda teröristlerce kullanılan 1445 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiği, 2 bin 795 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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