İstanbul Milli Eğitim Müdürü: 7 bin 500 öğretmeni özlemle bekliyoruz

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması'na 81 ilden 7 bin 481 proje ile başvuru yapıldı. 55 öğretmen tarafından yapılan değerlendirme süreci sonunda 261 materyal tasarımı sergi ve nihai değerlendirmeye davet edildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can'ın da katılımı ile gerçekleşen sergide öğrenciler ve öğretmenler yenilikçi materyal tasarımlarının gösterimini yaptılar.

Etkinlikte sorularımızı cevaplayan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı "Öğretmenlerimizin kendi mesleki gelişimleri üzerindeki üretimlerini destekleyecek bir çalışma... Biz öğrencilerimizin öğrenmelerini öğretmen olarak en üst düzeyde önemsiyoruz. Hep birlikte istiyoruz ki öğretmenler, öğrencileriyle bütünleşik bir uygulama içerisinde öğrenmeyi anlamlı, kalıcı ve eğlenceli kılsınlar. Materyallerini getirip, burada sergileme fırsatı buldular. Birbirimizden öğrendiğimiz ve ilham aldığımız etkileşim ortamı oldu. Elde edilen materyalleri, Türkiye genelinde EBA başta olmak öğretmenlerimizin kullanımına da sunmak istiyoruz" dedi.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni atanacak 15 bin öğretmenin yarısı İstanbul'a verilecek" müjdesi için ise Yazıcı şunları söyledi: Buna en çok sevinen meslektaşlarımızdan biri benim. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın bakanımız ve bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İstanbul'da öğretmenlerimizin belki mevcut olan çoklu çabalarını destekleyecek önemli adımlardan birisi, aramıza 7 bin 500 meslektaşımız daha katılacak. Şimdiden onları büyük bir özlemle bekliyoruz. Hızla beraber çalışmalarımızı ve mesleki gelişimlerimizi planlayıp alanda uygulamaya başlayacağız.

Mahmut Özay