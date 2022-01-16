Yılın ikinci Kabine toplantısı bu hafta: Masada 3 önemli başlık var
Ankara'nın gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan yarın Arnavutluk'u ziyaret edecek. Beklentilere göre 2022'nin ikinci Kabine toplantısı bu hafta yapılacak. Kabine toplantısında ekonomiden eğitime, sağlıktan yasal düzenlemelere birçok önemli gündem maddesi olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği yeni kabine toplantısı bu hafta Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Masada kritik başlıkların olması beklenirken kabine toplantısının Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti nedeniyle Çarşamba günü yapılması bekleniyor. Toplantısının ardından Kabine toplantısı kararları için gözler Erdoğan'da olacak.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Kabine toplantısına ilişkin detaylar şöyle;
YOĞUN GÜNDEM MADDELERİ KABİNE TOPLANTISINDA MASADA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği ve sonrasında açıklamalarda bulunacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının bu haftaki gündeminde birçok farklı alanda çok sayıda kritik başlık bulunuyor. Ekonomik adımlar, koronavirüsle mücadele, terörle mücadele, meclis çalışmaları ve dış politika olmak üzere işte kabine toplantısının gündemi...
EKONOMİK ADIMLARDA KARARLILIK
KDV DÜZENLEMESİ MASADA
Kabine toplantısında ekonomi başlığı oldukça önemli. manipülasyonlara karşı atılan adımlar sonrasında dengeye oturan kur ile alınacak yeni önlemler kurulun gündeminde olacak. Kur ve dalgalanmaya ilişkin hayata geçirilen uygulamaların sonuçları değerlendirilecek. KDV düzenlemesi de konuşuluyor. Çalışmada gelinen son durum masada olacak.
KORONAVİRÜSLE MÜCADELE
Koronavirüse karşı verilen mücadelede son duruma ilişkin değerlendirmeler yapılacak.
TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadele kabine toplantısındaki bir başka başlık olacak. Yurt içi ve yurt dışında operasyonlar devam ederken önümüzdeki süreçte yaklaşan bahar aylarıyla birlikte terör örgütünün kırsaldaki hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılmasına ilişkin atılacak adımlar gündemde olacak.
SON SÖZ BAŞKAN ERDOĞAN'DA
Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması, kabine kararları ve gündeme dair millete sesleniş konuşması yapması bekleniyorMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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