Zonguldak-Kilimli yolu açılıyor: Seyahat süresi 5 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak-Kilimli yolunu 22 Ocak'ta hizmete açacaklarını belirterek, "Projeyle güzergah 4,5 kilometre, seyahat süresi ise 25 dakika kısalacak." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projeyi 22 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açacaklarını bildirdi.

Zonguldak'ın, demir-çelik ve termik santral tesisleriyle de ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığına işaret eden Karaismailoğlu, "Bölgenin en büyük limanı ile Batı Karadeniz'in ihracat kapısı olan Zonguldak, kara, deniz, demir yolu ulaşım modlarını buluşturan konumu, İç Anadolu Bölgesi'ne ve İstanbul'a yakınlığıyla ulaşım açısından stratejik önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin Türkiye'nin en önemli lojistik üslerinden olan Filyos Limanı güzergahında yer aldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, projeyle yerleşim alanından geçen transit trafiği yerleşim alanı dışına çıkardıklarını, trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin sağlandığını belirtti.

Karaismailoğlu, projenin teknik ayrıntıları hakkında şu bilgileri verdi:

"Toplam 6,5 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol, bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı yapıldı. Proje kapsamında, 764 metre uzunluğunda Aslankayası Tüneli, 473 metre uzunluğunda Uzunkum Tüneli, 674 metre uzunluğunda Prof. Dr. Teoman Duralı Tüneli-2, 3 bin 92 metre uzunluğunda Prof. Dr. Teoman Duralı Tüneli-1 inşa edildi. Ayrıca, 457 metre uzunluğunda Karaelmas-1 ve Uzunkum köprülü kavşakları yapıldı."

- Şehir içi trafik rahatlayacak

Karaismailoğlu, ağır sanayiye sahip Zonguldak ile Kilimli'yi birbirine bağlayan kesimin trafik yoğunluğuna cevap verecek şekilde projelendirildiğini bildirerek, fiziki ve geometrik standartların tüneller ve bağlantı yollarıyla yükseltildiğini kaydetti.

Projeyle ulaşım konforunun da artırıldığının altını çizen Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bilindiği üzere Kilimli, kömür madenlerinin varlığı ve özelikle Filyos Limanı Projesi ile ilgili ulaşımın sağlanması açısından önemli bir konuma sahiptir. Projenin tamamlanmasıyla hali hazırda Zonguldak-Kilimli geçişi için kullanılan şehir içi trafiği oldukça rahatlayacak. Mesafenin kısalmasıyla de ekonomik olarak fayda sağlayacak. Zonguldak ile Kilimli ilçesine bölünmüş yol standardında ulaşımı sağlayacak projeyle güzergah 4,5 kilometre, seyahat süresi ise 25 dakika kısalacak. Yol kesimi ve tünellerin açılmasıyla seyahat süresi 30 dakikadan 5 dakikaya inecek. Zamandan 22,4 milyon lira, akaryakıttan 2,1 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 24,5 milyon lira tasarruf sağlanacak."