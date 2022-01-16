Taksici esnaf odası seçiminde gerginlik! Başkana ip attı

İstanbul Taksiciler Esnafı Odası (İETO), yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi'nde olağan genel kurul düzenliyor. Genel kurula çok sayıda taksici esnafı sabahın erken saatlerinden itibaren kongre merkezine gelmeye başladı.

Genel kurulun başlaması beklenirken taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tartışmanın sebebi bilinmezken, tarafların İTEO'nun mevcut başkanı Eyüp Aksu ile eski başkanı ve başkan adayı Yahya Uğur'un destekçileri arasında yaşandığı öğrenildi.

ARBEDE ARASINDA KALAN ÇOCUK FENALAŞTI

Kongre Merkezi'nin giriş alanında birbirine giren tarafları kolluk kuvvetleri ayırdı. Arbedenin ortasında kalan 10 yaşlarında bir çocuk ise fenalaşarak baygınlık geçirdi. Küçük çocuk, taraflar tarafından taşınarak güvenli alana götürüldü.

Mevcut başkan Eyüp Aksu, kendi dönemindeki icraatlarının raporunu okumaya başladığı sırada rakip adayların salonda bulunan taraftarlarından itiraz sesleri yükseldi.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİLER

Eyüp Aksu'nun taraftarları rakip adayların taraftarlarına karşılık verince, karşılıklı tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı Tartışma sonucu kavgaya karışan taraflar güçlükle sakinleştirildi.

BİZİ İTE KÖPEĞE MAHKUM ETTİNİZ

Eyüp Aksu, Yahya Uğur, Zeynep Kılıç, İrfan Öztürk ve Yaşar Arabul'un başkanlık için yarışıyor.

Adayların konuşma yaptığı esnada salonda üyeler arasında sık sık tartışma yaşandığı ve polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Adaylardan Yahya Uğur, "Biz Belediye'yle dikleşmeden ama haklarımızı sonuna kadar dik durarak beyefendice zerre kadar hakkımızdan feragat etmeden savunacağız" dedi.

Adaylardan İrfan Öztürk kürsüde konuşması sırasında, mevcut başkan Eyüp Aksu'ya "Bizi bitirdiniz, bizi ite-köpeğe mahkum ettiniz. Bizi astınız. Bizi parçaladınız ama bugün son gün" diyerek idam ipi attı.