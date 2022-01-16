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Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünde öğrencilerden askerlere duygu dolu mektuplar

Edirne Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Uşak Sıtkı Çetin Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldıkları mektupları ilçede konuşlu 9'uncu Komando Tugay Komutanlığına gönderdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ocak 2022 16:14
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Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünde öğrencilerden askerlere duygu dolu mektuplar

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada öğrencilerin mektuplarına yer verilerek, "Mehmetçiklerimiz adına; birbirinden güzel ve bir o kadar da anlamlı mektuplar için öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, Sarıkamış şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Duygu yüklü kelimeler mektuplarda dile getirildi

Sarıkamış Harekatı hakkında videolar izlediklerini ve vatan için şehit düşen askerleri saygı ve sevgiyle andıklarını mektubunda anlatan Gülümser isimli öğrenci, özetle şu ifadeleri yazdı:

"Siz vatanımızı savunurken biz eğitim neferleri, üzerimize düşen görevleri yapıp ülkemizi geliştirmek için uğraşıyoruz. Size tüm övgüler yetersiz kalır, yaptığınız fedakarlıklar kelimelere sığmaz. Biz Türk gençleri, sizler gibi Ulu Önder Mustafa Kemal'in izinden gidiyoruz. Yaptığınız işin ve bulunduğunuz coğrafyanın ne kadar zorlu olduğunun farkındayız. Biz, Türk gençleri olarak sizin ve vatanın karşılaşacağı her zorlukta yanınızdayız ve bu vatanın bir parçası olarak en büyük destekçisiniz. Bir gün vatanımız zor duruma düşerse imkanlar ne olursa olsun bu vatan için savaşmaktan ve şehit olmaktan asla çekinmeyeceğiz. Türk milleti, hep payidar kalacak ve bu millete yeni Mehmetçikler gelmeye devam edecektir. Gözünüz arkada kalmasın. Vatan önce siz Mehmetçiklere, sonra biz Türk gençlerine emanet."

Mektubuna "Vatana canım feda" notunu ekleyen Furkan isimli öğrenci ise yazdığı şu şiire yer verdi:

"Yolun açık olsun Mehmetçiğim/Ellerin tetikte/Gözlerin kartal kadar keskin olsun/Yüreğinde umutlar solmasın."

Okul Müdürü Mesut Kaya da mektubunda, "Bizi diğer uluslardan üstün kılan kahraman Türk askerlerinde bulunan inanç ve azimdir. Teşekkür ederiz asker, teşekkür ederiz komutanım." ifadelerini kullandı.

Ahmet isimli öğrenci de mektubunda şunları yazdı:

"Dualar dolusu, şehitlerimizin olduğu Sarıkamış'ta görev yaptığınızdan dolayı sizlerle gurur duyuyorum. Oralarda kar diz boyu iken sizlerin bizler izin, soğuk demeden donmuş kaş ve kirpiklerinizle soğuğa karşı da savaşarak bizleri nelere karşı savunduğunuzu bilmek gurur verici. Bizlerin rahat yataklarımızda huzurlu yatmamızı sağladığınız için teşekkür ederiz."

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