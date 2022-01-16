Tekirdağ'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Çorlu ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ocak 2022 16:26
Alınan bilgiye göre, Çobançeşme Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Tekin Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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