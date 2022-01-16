'Bakımevi olmayan belediyeler, binlerce hayvan topluyor'
Ankara'da bir araya gelen hayvanseverler, tehlike arz eden köpeklerin kayıt altına alınma süresinin uzatılması ve yasa dışı toplama ile ilgili eylem yaptı. HAYKONFED Başkanı Haydar Özkan "Şu anda bakımevi olmayan belediyeler, binlerce hayvan topluyor. 300-400 hayvanlık kapasitesi olan belediyelerse on binlerce köpek topluyor. Nereye gidiyor bu hayvanlar?" dedi.
Ankara'da farklı derneklere mensup yaklaşık 250 kişi, Altındağ ilçesindeki Ulus Meydanı'nda bir araya gelerek hayvanlar için eylem yaptı. Beyaz önlük giyip köpek maskesi takan bazı hayvanseverler 'Suç olan dövüştürmek, beslemek değil', 'Gel bir barınak gezelim', 'Üretip satan insan, cezayı çeken benim' ve 'Katliam yasasına hayır' yazılı dövizler taşıdı.
Hayvanseverler, 14 Ocak'ta sona eren yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully gibi köpek ırklarının kayıt altına alınma süresinin uzatılması ve yasal olmayan yollarla hayvanların toplanması ile yetkililere seslendi.
'BİN 200 BELEDİYEDE BARINAK YOK'
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Haydar Özkan "Bin 389 belediyeden bin 200'ünde barınak yok. Olanlarsa hayvanların açlık ve hastalık içinde can verdikleri ölüm kampı. Kısırlaştırma, tedavi yok. Şu anda bakımevi olmayan belediyeler, binlerce hayvan topluyor. 300-400 hayvanlık kapasitesi olan belediyelerse on binlerce köpek topluyor. Nereye gidiyor bu hayvanlar? Yasaklı tabir edilen pitbull, dogo gibi ırklar için de bu yeni çıkarılan 7332 sayılı kanunda da gerekli alt yapı hazırlanmadı, gerçekçi ve çözüme yönelik maddeler yer almadı. Bu ırk sahiplerine kayıt ve kısırlaştırma için son tarih olarak verilen 14 Ocak mutlaka uzatılmalı. Çünkü bu pitbull dogo gibi 6 ırkın sahipleri, kısırlaşmayacak kadar küçük olanlar ile yaşlı olup narkoz alamayacakları kısırlaştıramamanın çaresizliği ile hayvanları sokaklara terk etmeye başladılar" dedi. Eylem sonunda hayvanseverler tarafından sokak köpeklerinin belediye ve zabıta personeli tarafından uygunsuz bir şekilde toplatılması da canlandırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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