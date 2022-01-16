Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil
Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Kastamonu Valiliği, kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 13 ilçede eğitime yarın ara verildiğini duyurdu. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle de Rize ve Artvin'de tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi. Hakkari'de ise il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime yarın 1 günlük süreyle ara verilirken, Bolu'da da yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle; il merkezi ile birlikte Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Küre, Cide ve Daday ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi. Abana, Doğanyurt ve Tosya ilçelerinde de yüz yüze eğitime devam edileceği belirtildi.
RİZE VE ARTVİN'DE OKULLARA KAR TATİLİ
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Rize ve Artvin'de tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi.
VALİ ÇEBER'DEN ESPRİLİ PAYLAŞIM
Rize Valiliği tarafından sosyal medyadan paylaşılan açıklamada Vali Kemal Çeber, eğitim-öğretime yarın için ara verildiği kararını 'sevgili atmacalarım' diyerek seslendiği öğrencilere esprili dille duyurdu. Yapılan paylaşımlarda; "Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir" ifadelerinde bulunuldu.
Artvin Valiliği'nce yapılan duyuruda da "İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle İlimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" denildi.
HAKKARİ'DE OKULLARA 'KAR' TATİLİ
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime yarın 1 günlük süreyle ara verildi.
Kentte etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul, liselerde eğitim- öğretime 17 Ocak Pazartesi günü 1 günlük ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.
BOLU'DA OKULLARA KAR TATİLİ
Bolu'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle yarın bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Büyükelçilik unvanı verilmesinde 'yetki tartışmasında' son noktayı AYM koydu!
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanınca "büyükelçi unvanı verilerek özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanının Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı müddetçe devam edeceğine" ilişkin kuralı Anayasaya uygun bularak iptal istemini reddetti.
Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı
Danıştay Onikinci Dairesi, müstafi sayılan memur hakkında açılan soruşturmada göreve gelmediğine dair tutanakta imzası bulunan kişilerin ifadeleri alınmadığı gerekçesiyle işlemi karar düzeltme aşamasında bozdu!
Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Kaymakamlıkça verilen bir görevi yerine getirmek üzere gittiği bankada yüzüne dosya fırlatılarak 'al kararı buradan defol git' sözüne muhatap memura, hakaret suçunun oluştuğuna karar verdi.
'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?
Amiri tarafından 'düşük sicil' notu verilen polis memuru AYM'den eli boş döndü!
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı
Polis Bakım ve Yardım Sandığı emniyet personelinin maaşından yapılan kesintiyi bir puan artırdı
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?
Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Büyükçekmece Belediyesinin 2 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak