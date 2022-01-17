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10 ilde eğitime kar engeli

Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Ocak 2022 00:20
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10 ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle 9 ilde eğitime ara verildi. Giresun, Bolu, Rize, Kastamonu, Artvin, Hakkari, Trabzon, Karabük, Sinop' ve Ordu'da valilik kararıyla okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Kar yağışı etkisini sürdürürken, bazı illerde eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

1-Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Ümit, yazılı açıklamasında, alınan meteorolojik bilgilere göre kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini belirtti.

Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

2-Rize

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini bildirdi.

Çeber, sosyal medya hesabından, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim-öğretime yarın için ara verildiği kararını esprili dille, şu şekilde duyurdu:

"Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir."

3-Kastamonu

Kastamonu Valiliği, kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 13 ilçede eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle; il merkezi ile birlikte Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Küre, Cide ve Daday ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi. Abana, Doğanyurt ve Tosya ilçelerinde de yüz yüze eğitime devam edileceği belirtildi.

4-Artvin

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği belirtildi.

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Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı da kaydedildi.

5-Hakkari

Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Ayrıca kamu kurumlarındaki engelli ve hamile kamu personelini de idari izinli sayılacak.

6-Trabzon

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, il genelinde kar yağışının devam ettiğini açıkladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğime bir gün süreyle ara verildiğini ifade eden Vali Ustaoğlu, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

7-Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği duyuruldu.

Engelli ve hamile kamu çalışanları da yarın idari izinli sayılacak.

8-Sinop

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve meteorolojik uyarılar nedeniyle 17 Ocak tarihinde tüm resmi ve özel okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

9-Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi ara verildiği duyuruldu.

Doğankent, Espiye, Görele, Eynesil, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde ise köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verilecek.

10-Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizde bulunan okullarımızın tamamında, Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerimizde ise taşımalı sistem kapsamında olan okullarımızda 17 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Ayrıca, belirtilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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