Cumhurbaşkanı Erdoğan "27 Mayıs, vesayet rezilliğinin ilk adımı oldu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen ''Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi''nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı söyleşide, ''Demokrat Parti ve Menderes dönemi, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biridir. 27 Mayıs, ülkemizi bitip tükenmek bilmeyen darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır'' açıklamalarını yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimiz Adnan Menderes Müzesi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz demokrasi tarihini en şanlı ve en hüzünlü sayfasını oluşturan Menderes dönemi nesilden nesile aktarılması gereken ibretlerle bezelidir. Bu müze rahmetli Menderes'in Yassıada'dayken mahpustayken hasretle yad ettiği yerde kurulmuştur. Cumhuriyet kurulduktan sonra yeni devletimizi inşa ederken pek çok zorlukla karşılaştığımız bir gerçektir. Gazi Mustafa Kemal sonrası dönemde CHP sadece zihniyet olarak değil, filende faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir. Demokrat Parti ve Menderes dönemi Türkiye'inin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin en önemli taşlarından birisidir. Darbe döneminde yaşananlar ilk gününden idam gününe kadar tüm aşamalarıyla milletimizin gönlünde onarılamaz yaralar açmıştır. O dönem Menderes'e yeteri kadar sahip çıkılamadı.
Dün kendi siyasi hırsları uğruna, ülkeyi Menderes'in idamına sürüklemekten çekinmeyenler hala aynı sinsilikler peşindeler. Dün Menderes ve arkadaşlarına hangi itamı yapıyorlarsa bugün farklı ithamlarla bize yöneltiyorlar. Şöyle bir geriye baktığında; 1960 darbesi olmasaydı Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu hangi istikamette sürerdi diye sormak geliyor. Türkiye'yi siyasette ekonomide, güvenlikte felç etmeyi kafasına koyanların bitip bitmeyen oyunlarıyla geçen yıllara üzülmek elimizde değil. Ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde bu alçak oyunu bozacak kararlılığa sahip olduğumuz bir döneme girdik. Aşağıda merhum Menderes'in hizmetleriyle alakalı o kronolojik haritayı gördüğümde 20 seneyi hatırlamamak elimde değil.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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