Muğla'daki deve güreşi festivaline yoğun ilgi

Uzun süre güreşen ve birbirlerini yenemeyen bazı develer, görevli urgancılar tarafından güçlükle sahanın dışına çıkarıldı.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, gazetecilere, festivale Ege ve Akdeniz bölgelerinden 192 deve ile Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda güreşseverin katıldığını söyledi.



Festivale katılanlardan ücret alınmadığını belirten Toksöz, "Ege Bölgesi'nde en çok katılımın olduğu güreşlere her yıl olduğu gibi bu yılda ev sahipliği yapıyoruz. Hep birlikte çok güzel ve ilçemize yakışan bir organizasyon gerçekleştirdik. Yörük kültürümüzün yaşatılması için elimizden gelen ne varsa yaparak, deve güreşlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Toksöz, festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Güreşlere AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, İl Başkanı Kadem Mete, ilçe başkanları, belediye başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.