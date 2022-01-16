Erzurumlu berberler İdlibli çocukları tıraş ederek sevindirdi

Yaklaşık 4 gün boyunca İdlib'teki çeşitli kamplarda bulunan berberler, buradaki 170 yetim çocuğun saçlarını kesip mutluluklarına ortak oldu.

Berber Faruk Durmuş, AA muhabirine, kentte yaşlı bakım evleri, çocuk yuvaları ve engelli yaşam merkezinde kalanları zaman zaman gönüllü olarak tıraş ettiklerini belirterek, "İdlib'deki kamplarda bulunan yetim ve maddi durumu iyi olmayan çocuklarımızı tıraş edip mutluluklarına ortak olduk. Erzurum'dan vatandaşların maddi destekleriyle de orada kurban kesip dağıttık. Oradaki çocukların gözlerindeki ışığı ve Türkiye'nin İHH ile bölgede yaptığı hizmetlerini gördük." diye konuştu.

İdlib'te insanların Türk milletine ayrı sempati gösterdiğini ifade eden Durmuş, Türkiye'nin oralarda insani yardımı esirgemediğini aktardı.

Durmuş, bölgedeki insanların yardıma muhtaç olduğunu belirterek, bütün vatandaşlardan bu bölgelere yardım ve destek istedi.

Erzurum İHH Çalışan Gençlik Başkanı Yakup Onay da esnaf grubundaki çalışan gençlerin bu şekilde görev üstelendiklerini dile getirdi.

İdilib'e gittikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Onay, "Arkadaşlarımızla bir daha İdlib'e gittiğimizde oradaki yetimlerimize tıraş takımı hediye edeceğiz." dedi.

Berber Murat Bağrıyanık ise etkinliklerine destek olmaları için meslektaşlarından yardım beklediklerini sözlerine ekledi.