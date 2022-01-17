Akdeniz Muğla açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz Muğla açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı. Deprem birçok ilde hissedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ocak 2022 02:29
AFAD'da yer alan bilgilere göre Akdeniz Muğla açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 01.16 olarak açıklanırken derinliği 7.14 km olarak kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında saat 01.16'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız