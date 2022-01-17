5 Kamu Kurumu 85 personel almak için ilana çıktı
İçişleri Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluklar Başkanlığı ve 3 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı.
İçişleri Bakanlığı 17 sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanlığı 17 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 şubat 2022
İçişleri Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 5 sözleşmeli personel alacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 5 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Abdullah Gül Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak/p>
Abdullah Gül Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
Abdullah Gül Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Gebze Teknik Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak
Gebze Teknik Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
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İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi 7 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız