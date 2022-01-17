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5 Kamu Kurumu 85 personel alamak için ilana çıktı

İçişleri Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluklar Başkanlığı ve 3 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Ocak 2022 08:01
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5 Kamu Kurumu 85 personel alamak için ilana çıktı

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