Vatandaş otomobil almayı unutacak

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre;

Otomotiv sektöründe moraller bozuk. En son 2017 yılında iç pazarda 1 milyon adet satış rakamına ulaşan sektör, bu zirvenin oldukça uzağında. 2021'de 772 bin adet satış gerçekleştiren sektör, bu yıl da benzer bir tablo bekliyor. Dolar kurundaki yükseliş, yüksek enflasyon ve küresel emtia fiyatlarındaki artışla birlikte araç fiyatlarının katlanarak arttığını ifade eden Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, alım gücü düşen vatandaşın araç satın alımlarının azalacağını, ancak başkalarının bunun yerini dolduracağını söyledi.

ARACA YATIRIM YAPILIYOR

Yenigün, "Geçen dönemde TL'nin değer kaybetmesi, enflasyon, girdi maliyetlerindeki artışlarla biz neredeyse araç fiyatlarımızı ayda 2 defa artırdık. Hepimiz konuşuyoruz 'Bir araba bu kadar para olur mu' diye. Maalesef oldu. Bunu kim alacak sorusu var. Araç alması gereken insanların davranışları değişecek ancak pazara yeni müşteriler girecek diye düşünüyorum. İnsanlar araç alıp kendi paralarını korumaya alıyorlar. Sistemin kendi içinde bir dengeye oturacağını, önümüzdeki dönemde yeni müşterilerin de otomotiv sektörüne gireceğini ve satışların belli bir seviyede oluşacağını düşünüyorum" dedi.

Çalışanlar mutlu olursa işler iyi olur

Metal-İş kolundaki toplu sözleşmeyi değerlendiren OSD Başkanı Haydar Yenigün, burada yapılan zammın enflasyon da dahil edildiğinde yüzde 60'ı geçtiğini söyledi. Karşılıklı görüşmeler sonrası Metal-İş kolunda yapılan zammın yüzde 36'lık enflasyon ve yüzde 50'lik asgari ücret zammından da fazla olduğunu hatırlatan Yenigün, "Şahsen ben de bu konudan mutluyum. Çünkü biz ancak çalışanlarımızı mutlu ettiğimiz derecede iyi işler çıkartabilir ve rekorlara imza atabiliriz. Mutsuz çalışanlarla hiçbir şey yapa- mazsınız" ifadelerini kullandı.