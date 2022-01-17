Hekimler yoksul maaşı istiyor

Yargı dizisinde KPSS mülakatına gönderme
Yargı dizisinde KPSS mülakatına gönderme
22 Sigorta şirketinden aynı anda taşıt sigortası teklifi
22 Sigorta şirketinden aynı anda taşıt sigortası teklifi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde 3 önemli başlık var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde 3 önemli başlık var
Polis, öğretmen ve din görevlisinin maaşı 1.150 TL artacak
Polis, öğretmen ve din görevlisinin maaşı 1.150 TL artacak
5 Kamu Kurumu 85 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu 85 personel almak için ilana çıktı
MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atamadan rahatsız
MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atamadan rahatsız
10 ilde eğitime kar engeli
10 ilde eğitime kar engeli
Denizli'de bir seyyar satıcı, iki doktoru rehin alıp tehdit etti
Denizli'de bir seyyar satıcı, iki doktoru rehin alıp tehdit etti
Erdoğan: Meclisimizde teröristlerle sevgili olmuş kişilerin yer almasını istemiyorum
Erdoğan: Meclisimizde teröristlerle sevgili olmuş kişilerin yer almasını istemiyorum
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazıyla ilgili paylaşım
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazıyla ilgili paylaşım
Covid- 19 vaka sayıları açıklandı
Covid- 19 vaka sayıları açıklandı
Arnavutluk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazır
Arnavutluk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazır
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Aşısızlar için yeni seyahat kararı
Aşısızlar için yeni seyahat kararı
Gökçeada açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Gökçeada açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Bu görüntü çok konuşulmuştu: Kendini 'Gırgır, şamata' diyerek savundu
Bu görüntü çok konuşulmuştu: Kendini 'Gırgır, şamata' diyerek savundu
Yılın ikinci Kabine toplantısı bu hafta: Masada 3 önemli başlık var
Yılın ikinci Kabine toplantısı bu hafta: Masada 3 önemli başlık var
5 gün yüz yüze eğitim veren tüm öğretmenlere başarı belgesi
5 gün yüz yüze eğitim veren tüm öğretmenlere başarı belgesi
2,5 yıldır Fransa'da yaşayan akademisyenin maaşı Tunç Soyer'den
2,5 yıldır Fransa'da yaşayan akademisyenin maaşı Tunç Soyer'den
Biberlerin çöpten toplandığı görüntüler tepki çekmişti. O tantunici konuştu
Biberlerin çöpten toplandığı görüntüler tepki çekmişti. O tantunici konuştu
İkinci el araç satışında yeni düzenleme yolda
İkinci el araç satışında yeni düzenleme yolda
TBMM'de memur ve emekliye ek zam mesaisi devam edecek
TBMM'de memur ve emekliye ek zam mesaisi devam edecek
Geçen yıl en çok konut bu ilçelerde satıldı
Geçen yıl en çok konut bu ilçelerde satıldı
'Öğretmen Bilişim Ağı' yarıyıl tatilinde kullanıma hazır
'Öğretmen Bilişim Ağı' yarıyıl tatilinde kullanıma hazır
Vekiller arasında da vakalar arttı! Vekillerin karantina günlüğü
Vekiller arasında da vakalar arttı! Vekillerin karantina günlüğü
MEB'den başarıyı artıracak yeni model: Öğretmen odaklı eğitim
MEB'den başarıyı artıracak yeni model: Öğretmen odaklı eğitim
Markette yeni oyun! Fiyatı değil paketi küçülttüler
Markette yeni oyun! Fiyatı değil paketi küçülttüler
Yeni ittifak ve mutabakat arayışı
Yeni ittifak ve mutabakat arayışı
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Statüye göre değişen ölüm yardımı tutarları ne kadar oldu?
Statüye göre değişen ölüm yardımı tutarları ne kadar oldu?
Bakan Koca: 112 her an, her yerdedir!
Bakan Koca: 112 her an, her yerdedir!
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Hekimler yoksul maaşı istiyor

Hekim maaşı yeni yıl zammına rağmen 6 bin 208 lirada kaldı. "Geçinemiyoruz. Yoksulluk sınırında maaşa razıyız" diyen sağlıkçılar seslerini duyurmaya çalışıyor.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 17 Ocak 2022 08:32
Yazdır
Hekimler yoksul maaşı istiyor

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre;

Zam sağanağı altında geçim derdine düşen memurlara yeni yılın ilk zamlı maaşları ödendi. Zamlı ocak maaşları ile geçinmenin mümkün olmadığını belirten çok sayıda memur, SÖZCÜ'ye adeta maaş bordrosu yağdırdı.

Resmi bordroda, kamu hastanesinde çalışan bir hekimin ocak ayı zamlı maaşı 6 bin 208 lira, hemşirenin maaşı 5 bin 397 lira görünüyor. Bu maaşların içinde yüzde 2.5'lik ek zam dışındaki tüm toplu sözleşme zamlarıyla enflasyon farkı ödemeleri yer alıyor.

Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur, devletin hekimler dahil sağlık personeline açlık sınırında maaş ödediğini belirterek, "Gece gündüz çalışıyoruz, geçinemiyoruz. Yoksulluk sınırındaki maaşlara razı hale geldik" dedi. Birleşik Kamu-İş'in hesabına göre 4 kişilik bir ailenin aralık ayı açlık sınırı 4 bin 652 lira, yoksulluk sınırı 13 bin 598 lira" dedi.

Başkan Derya Uğur, Türkiye'de sağlık çalışanlarına açlık sınırında maaşların ödendiğini, geçim derdine düşen sağlıkçıların halinin resmi maaş bordrolarında açıkça görüldüğünü söyledi. Sağlıkçıların, "zam yaptık, yapıyoruz, yapacağız" denilerek sürekli oyalandığını belirten Dr. Uğur, "Sağlık çalışanları ocak ayı bordrolarını ellerine aldıklarında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Hekiminden biyoloğuna kadar tüm sağlık çalışanları açlık sınırındaki maaşlarıyla ay sonunu nasıl getireceğini düşünmektedir" dedi.

PAHALILIK ARTIYOR

Başkan Derya Uğur'un paylaştığı zamlı ocak ayı bordrolarına göre, hekimler artan hayat pahalılığı karşısında 6 bin 208 lira, biyologlar 6 bin 152 lira, sağlık teknisyenleri 6 bin 498 lira, hemşireler 5 bin 397 lira, uzman ebeler 5 bin 691 lira maaşla geçinmeye çalışacaklar. Bu memurlardan sendikalı olanlara 3 ayda bir olmak üzere ayrıca 487 lira da toplu sözleşme ikramiyesi ödendi.

Önümüzdeki aylarda vergi dilimiyle maaşlar eriyecek

Derya Uğur, açlık sınırındaki maaşların ilerleyen aylarda üst vergi dilimine gireceği için daha da düşeceğine dikkat çekti. İktidarın sağlık çalışanlarına yönelik sık sık iyileştirme zammı sözü verdiğini ama tutmadığını ifade eden Uğur, "Pandemi yorgunu sağlık çalışanları artık laf değil, gerçek zam istiyor. 1 milyonu aşkın sağlık çalışanının tamamını kapsayacak iyileştirme bir an evvel TBMM gündemine gelmeli, sağlık çalışanlarının maaşının asgarisi yoksulluk sınırı olmak üzere 'tek maaş' olarak düzenlenmelidir" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Vatandaş otomobil almayı unutacak
Vatandaş otomobil almayı unutacak
2022'de çip krizi devam edecek mi?
2022'de çip krizi devam edecek mi?
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nin yeni başkanı Şeref Sağıroğlu oldu
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nin yeni başkanı Şeref Sağıroğlu oldu
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığına Eyup Aksu yeniden seçildi
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığına Eyup Aksu yeniden seçildi
'Bakımevi olmayan belediyeler, binlerce hayvan topluyor'
'Bakımevi olmayan belediyeler, binlerce hayvan topluyor'
Taksici esnaf odası seçiminde gerginlik! Başkana ip attı
Taksici esnaf odası seçiminde gerginlik! Başkana ip attı

Bu Habere Tepkiniz

Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanabilir mi?

Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanabilir mi?

Danıştay son noktayı koydu. Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanamaz
Büyükelçilik unvanı verilmesinde 'yetki tartışmasında' son noktayı AYM koydu!

Büyükelçilik unvanı verilmesinde 'yetki tartışmasında' son noktayı AYM koydu!

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanınca "büyükelçi unvanı verilerek özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanının Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı müddetçe devam edeceğine" ilişkin kuralı Anayasaya uygun bularak iptal istemini reddetti.
Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!

Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/36-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=paraya-ihtiyaci-olanlar-dikkat_adv1343
Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı

Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı

Danıştay Onikinci Dairesi, müstafi sayılan memur hakkında açılan soruşturmada göreve gelmediğine dair tutanakta imzası bulunan kişilerin ifadeleri alınmadığı gerekçesiyle işlemi karar düzeltme aşamasında bozdu!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı

Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Kaymakamlıkça verilen bir görevi yerine getirmek üzere gittiği bankada yüzüne dosya fırlatılarak 'al kararı buradan defol git' sözüne muhatap memura, hakaret suçunun oluştuğuna karar verdi.
'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?

'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?

Amiri tarafından 'düşük sicil' notu verilen polis memuru AYM'den eli boş döndü!
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı

POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı

Polis Bakım ve Yardım Sandığı emniyet personelinin maaşından yapılan kesintiyi bir puan artırdı
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?

Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?

Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Kardeşlerim 36. bölüm fragmanı

Kardeşlerim 36. bölüm fragmanı

Kardeşlerim dizisi 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 22 Ocak 2022 Cumartesi akşamı ATV'de...
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz

Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), bugüne kadar 2084 bağımlı ile 13 bin 706 görüşme ve bağımlı yakınları ile 9 bin bireysel görüşme gerçekleştirdi.