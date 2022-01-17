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Üç yıldır gözlerini kapatamıyor! Çareyi Türkiye'ye gelmekte buldu

79 yaşındaki emekli adam, şişkin yanaklarını düzeltmek için geçirdiği estetik operasyondan sonra kabusu yaşadı. Başarısız operasyon nedeniyle üç yıldır gözlerini kapatamayan adam, çareyi ameliyat için Türkiye'ye gelmekte buldu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Ocak 2022 08:49
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Üç yıldır gözlerini kapatamıyor! Çareyi Türkiye'ye gelmekte buldu

Emekli bir adam, geçirdiği başarısız ameliyatlar nedeniyle üç yıldır gözlerini kapatamadığını iddia ediyor. 79 yaşındaki Pete Broadhurst, 2019'da şişkin yanaklarını düzeltmek için estetik ameliyata 11 bin sterlin harcadı.

Başarısız operasyonun ardından Türkiye'de geçirdiği düzeltici ameliyattan sonra bile, Pete sol gözünü kapatamıyor. 79 yaşındaki adam geceleri uyuyabilmek için gözlerini bantlıyor ve göz kuruluğunu önlemek için günde sekiz kez damla kullanıyor.

Yaşlı adam, kapatmak istediğinde bile açık kaldığı için gözlerinin "korkutucu" göründüğünü söyledi. Emekli adam, görünüşünün ilişkilerinin bozulmasına sebep olduğunu iddia etti. Emekli bir ressam ve dekoratör olan Pete, insanları ameliyatın riskleri konusunda uyarıyor.

Pete, "Bir gün otobüse binerken bir adam, 'Aman Tanrım, yüzüne ne oldu?' dedi. Zaten kötü hissediyordum, bu daha da kötü hissetmemi sağladı. Problem görünüşümün ötesine geçti. Sadece rahatlamak istiyorum. Başkalarına dikkatli olmalarını söylemek istiyorum çünkü başarısız bir operasyon hayatınızı mahvedebilir." dedi.

KARISI TERK ETTİ

Pete'in sorunu 1959'da yanaklarının şişmesine neden olan bir diş problemini düzeltmek için üçüncü sınıf bir oklüzyon yaptırdığında başladı. Yanaklarının hamster gibi şiştiğini söyleyen adam, karısının da kendisini bu sebeple terk ettiğini anlattı.

Görünüşüyle ??ilgili güvensizliklerinin arttığı iki ilişkiden sonra Pete, ameliyat olmak istediğine karar verdi. İki çocuk babası adam, BMI The Priory Hastanesi'ne başvurdu ve boyun germe, göz altı blefaroplastisi ve rinoplasti için ameliyat masasına yattı.

Kendisine, bu operasyonların yanaklarının boyutunu küçültmesine yardımcı olacağı söylendi. 24 Ocak 2019'da dokuz saatlik operasyon geçiren adam, ertesi gün taburcu edildi.

Pete, "Dayak yemiş gibi görünüyordum. Korkunçtu ve gözlerimi kapatamıyordum. Bütün gece hastaydım. Ameliyattan sonraki gün bu operasyonu hiç geçirmemiş olmayı diledim" diye konuştu.

Ameliyattan iki hafta sonra dikişleri aldırmak için hastaneye döndü ve sağlık görevlilerine, gözlerinin çok tahriş olduğunu ve sulandığını söyledi. Ancak Pete, ona her şeyin normal olduğunu ve yan etkilerin geçeceğini söylediklerini iddia ediyor.

DÜZELTİCİ AMELİYAT AYARLANDI

Daha sonra 23 Mart 2019'da rutin prostat muayenesi için Good Hope Hastanesine gitti. Ancak doktor gözlerinin hasarlı olduğunu fark etti ve ardından Birmingham ve Midland Göz Merkezi'ne sevk edildi.

Orada ona gözlerini kırptığında veya uyuduğunda gözlerinin tam olarak kapanmadığını söylediler ve bunun ektropion adı verilen göz kapağı ameliyatından kaynaklanan yaygın bir komplikasyon olduğunu açıkladılar.

Ancak oradaki doktorlar, ilk ameliyatı özel olarak yaptırdığı için onu tedavi edemediler, bu yüzden BMI'ye döndü. Burada doktoru, yanaklarındaki derinin göz kapaklarıyla buluşmasına yardımcı olmak için bir deri grefti için BHI Parkside'da ücretsiz bir düzeltici ameliyat ayarladı.

KAPAT [X]

13 Mayıs 2019'da bir saatlik bir operasyon geçirdi. Ancak aradan iki yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen Pete hala sol gözünü kapatamadığını söylüyor. "Gözlerim bozuldu, zar zor görebiliyorum" diyen emekli adam, araba kullanamıyor veya insanların yüz ifadelerini seçemiyor. Pete, hedefi göremediği için atış hobisinden de vazgeçmek zorunda kaldı.

O zamandan beri tüm özel hastaneler, görme sorunlarını daha da kötüleştirebilecekleri için daha fazla ameliyat yapmayı reddetti. Bu yüzden Pete yurt dışına gitmek zorunda kaldı ve Türkiye'deki bir hastaneye gelerek bir operasyon daha geçirdi.

Yaşlı adam, bir operasyon daha geçirmek için bu yıl içinde tekrar Türkiye'ye gelecek.

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