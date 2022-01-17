Yerli doğalgaz için ilk adım

Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazı karaya taşıyacak deniz altı borularının ilk etabı Zonguldak'taki Filyos Limanı'na getirildi. Filyos şimdiden doğalgazın kalbi olma yolunda ilerliyor. Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazın karaya taşınmasında kullanılacak borular limana getirildi.

GAZ EVLERE ADIM ADIM YAKLAŞIYOR

Keşfin yapıldığı noktadan gazı karaya taşıyacak deniz altı boruların sevkıyatı ile gaz evlere bir adım daha yaklaştı. Deniz tabanındaki açık üretim tesisi ile karadaki doğal gaz işleme tesisini birleştirecek boruların ilk etabı, Filyos Limanı'na getirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ekiplerinin çalışması ve iş güvenliği önlemleriyle 24 saat devam eden operasyonda her biri 12 metre uzunluğundaki borular dörderli olarak TIR'lara yükleniyor.

Tırlara yüklenen borular hasar kontrolü için uzman ekiplerce inceleniyor. Yapılan kontrollerin ardından borular istif edilecek alana getiriliyor. Tüm borular Filyos Limanı'na getirildikten sonra deniz tabanına serim işlemlerinin başlaması planlanıyor.

Boru hattı döşeme işleminin ise yaklaşık 5 ay kadar sürmesi öngörülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, 22 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zonguldak-Kilimli Yol Projesi'ni hizmete açacaklarına dikkati çekti ve "Hem Filyos Limanı'na ulaşım kolaylaşacak hem de Zonguldak-Kilimli arasındaki yolculuk 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek" dedi.

Karaismailoğlu, "Bölgenin en büyük limanı ile Batı Karadeniz'in ihracat kapısı olan Zonguldak, kara, deniz, demir yolu ulaşım modlarını buluşturan konumu ile ulaşım açısından stratejik önem taşıyor" dedi.

FİLYOS LİMANI'NA ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi'nin Türkiye'nin en önemli lojistik üslerinden birisi olan Filyos Limanı güzergahında yer aldığına dikkat çeken Karaismailoğlu, proje ile yerleşim içinden geçen transit trafiği yerleşim alanı dışına çıkardıklarını, trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin sağlandığını kaydetti.

Açılışı yapılacak proje hakkında da bilgi veren Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Proje kapsamında, 764 metre uzunluğunda Aslankayası Tüneli, 473 metre Uzunkum Tüneli, 674 metre Prof. Dr. Teoman Duralı Tüneli-2, 3 bin 92 metre de Prof. Dr. Teoman Duralı Tüneli-1 inşa edildi. Ayrıca, 457 metre uzunluğunda Karaelmas-1 ve Uzunkum kavşakları yapıldı" dedi.