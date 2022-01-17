Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Yusuf Yerkel açıklaması
Başbakanlık Özel Kalem Eski Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel'in Almanya'ya ticari ateşe olarak atanmasına tepkiler artıyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı ve MÜSİAD'dan konuyla ilgili art arda açıklama geldi.
Kaynak : Sözcü
Eklenme : 17 Ocak 2022 08:58
Başbakanlık eski "Özel Kalem Müdür Yardımcısı" Yusuf Yerkel'in aylık Frankfurt Başkonsolosluğu'na "Ticaret Ataşesi" olarak atanmasına tepkiler büyüyor.
Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre;Alman Dışişleri Bakanlığı, bu konuyla ilgili gelen bir soruya, "Bu şahısla ilgili hiç bir şeyi teyit etmiyoruz" diyerek, bir yalanlama ya da bir doğrulama yapılmayacağını vurguladı. Bir anlamda, konunun Türkiye'nin sorunu olduğu mesajı verildi.
Almanya'daki MÜSİAD adlı kuruluş da, konuyu Salı akşamki toplantıda tartıştı. Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile Ankara'ya çağrılan Ticaret Ataşesi Tansu Günendi'nin katıldığı toplantıda, iş insanları Yusuf Yerkel'in atanmasının sorun yaratacağını vurguladı. Toplantıda 25'e yakın davetli hazır bulundu.
MÜSİAD: MEKTUP YAZALIM
Bazı MÜSİAD yetkilileri, "Bu atama, bize Almanya'da zarar verecek. İşlerimizi olumsuz etkileyecek. Ankara'ya bir mektup yazıp bu durumu bildirelim. Bu atama kararı geri alınmalı" derken, bu görüş benimsendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız