Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde 3 önemli başlık var

GÜNDEMDE EKONOMİ, SALGIN VE TERÖRLE MÜCADELE OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde ekonomi, salgın ve terörle mücadele olacak. Kabine bu hafta Erdoğan'ın Arnavutluk seyahati nedeniyle hafta başında değil, çarşamba günü toplanacak. Döviz kurları ile fiyatlardaki dalgalanmayla mücadele kabinenin ana gündemi olacak. Esnafa verilecek destekler, fahiş fiyatlarla mücadele denetimleri ve atılabilecek ek adımlar toplantıda masaya yatırılacak.

YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Koronavirüsün Omicron türü ile vaka sayıları 70 binlere yaklaştı. Vaka sayılarının geriletilmesi için atılabilecek adımlar kabinenin gündeminde olacak. Toplu etkinliklerde, yolculuklarda aşısızlara PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının nedenleri ve sonuçları da kabine toplantısında ele alınacak.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için ilk temas gerçekleşti. Özel temsilcilerin ilk toplantısının yansımaları kabine toplantısında ele alınacak.

CHP KURULTAYI ERTELENDİ

Hükümetin gündemi, muhalefetin de yakın takibinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısının ardından partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek. Parti Meclisi toplantısında 2022 Temmuz'unda yapılması beklenen kurultay, seçim gerekçesiyle 1 yıl ertelenmişti. O karar MYK'da da ele alınacak. Toplantıda seçime yönelik saha çalışmaları da değerlendirilecek.