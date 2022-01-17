Yargı dizisinde KPSS mülakatına gönderme
Diziye 'KPSS'den 95 aldım lakin mülakatta elendim' sözleri damgasını vurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Ocak 2022 09:26
Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal ve Uğur Polat'ın başrollerini paylaştığı Yargı bu akşam 16. bölümüyle ekranlara geldi.
Kanal D'nin sevilen dizisinde bu akşam KPSS mağduru bir genç kızın hikayesi olay yarattı. Diziye 'KPSS'den 95 aldım lakin mülakatta elendim' dedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız