İBB'den Rıdvan Dilmen'e sert yanıt 'Dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin'
TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Hatayspor-Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamalarla İBB Sözcüsü Murat Ongun'un tepkisini aldı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Ekrem İmamoğlu STV'de spor yorumcusuyken 'Fenerbahçe şike yapmıştır' dedi" ifadelerini kullanan Rıdvan Dilmen'e "Dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı" diye sert tepki verdi.
TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Hatayspor-Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamalarla İBB Sözcüsü Murat Ongun'un tepkisini aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor'da yönetici olduğu dönemde Fenerbahçe'ye ilişkin yaptığı konuşmayı gündeme getiren Dilmen, "İBB Başkanımız Ekrem Bey, STV'de Fenerbahçe'nin şike yaptığını söylemişti. Ama şimdi farklı düşünüyor sonuçta" dedi.
"FUTBOLUN VE SİYASETİN ŞEYTANI"
Rıdvan Dilmen'in bu açıklamalarından sonra İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan tepki gösterdi. Ongun yaptığı açıklamada, "Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız