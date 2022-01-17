Osman Kavala'nın tutukluğu devam edecek
Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Ocak 2022 16:27
- Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız