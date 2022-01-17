Asgari ücretli 'memurdan' daha yüksek emekli maaşı alacak!

5510 sayılı Kanun 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girdi ve bu tarihten sonra memuriyete girenler bu Kanun hükümlerine tabi oldular. Bu bağlamda bu Kanuna göre emekli maaşlarında en temel unsur prime esas kazançlar olmuştur. Yani ne kadar çok prim o kadar yüksek emekli maaşı dönemi başlamıştır.

Ancak gelinen noktada bazı sıkıntılar da ortaya çıkmaya başlamıştır. Nitekim bir asgari ücretlinin prime esas kazancı ile bir memurun prime esas kazancı arasında neredeyse fark kalmamıştır. Hele asgari ücretli kamu personeli ise ilave tediyelerle bunların prime esas kazançları memurların prime esas kazançlarını geçmiş durumdadır.

Konuyu örnekle açıklamak gerekirse ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır.

Ocak ayında 9/1 derece ve kademeden maaş alan bir memurun prime esas kazancı 4.904,77 TL'dir.

Aynı şekilde Ocak ayında göreve başlayan asgari ücretlinin brüt ücretinin 5.004 TL olduğu ve bu ücretin de prime esas kazanç olduğu dikkate alındığında göreve yeni başlayan bir memurun prime esas kazancının asgari ücretle çalışan bir personelden daha düşük olduğu görülecektir.

Kaldı ki kamuda asgari ücretle çalışan (asgari ücretle çalışan işçi yoktur) bir işçi ilaveten 56 günlük ilave tediye almaktadır ve bu tutar da prime esas kazanca dahil edilmektedir.

Bu durumun doğrudan emekli maaşını belirlediği dikkate alındığında asgari ücretlilerin emekli maaşının memurlardan daha fazla olacağı gibi bir garipliğin ortaya çıkacağını belirtmemiz gerekiyor.

Sonuç olarak 1.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan memurlar açısından emekli maaşlarında ciddi sorunlar yaşanabileceğini hatırlatmak istiyoruz.