Aşı karşıtlarına 'aşı yapıyormuş gibi yapan' hemşire tutuklandı

İtalya'nın Palermo şehrindeki bir aşı merkezinde çalışan 58 yaşındaki hemşirenin, aşı karşıtlarına 'aşı yapıyormuş gibi yapıp' Kovid sertifikası almalarını sağladığı ortaya çıktı.

Yayınlanan gizli kamera görüntülerinde, hemşirenin bir doz koronavirüs aşısını aşı karşıtlarının kolları yerine başka bir dokuya boşalttığı görülüyor.

Hemşire, 'sahtecilik ve zimmete para geçirme' suçlamalarıyla tutuklandı.

Öte yandan, İtalya'da en az üç doktor da dahil olmak üzere çok sayıda sağlık çalışanı, son aylarda insanlara sahte aşı yapmak şüphesiyle soruşturma geçirdi ve bazıları 400 Euro'ya kadar para cezası ödemek zorunda kaldı.

Yine geçen hafta, Ancona şehrinde bir hemşire daha en az 45 kişiye sahte aşı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Hemşirenin, aşıları tıbbi atık çöplüğüne boşalttığı tespit edildi.

Son olarak Palermo'da tutuklanan hemşire ise, aynı hastanede aynı suçtan ötürü tutuklanan ikinci sağlık çalışanı. Geçen yıl 21 Aralık tarihinde de, aralarında bir polis memurunun da olduğu onlarca kişinin sahte aşı karşılığında bir hemşireye 400 Euro'ya varan miktarlarda rüşvet verdiği ortaya çıkarılmıştı.

Yolsuzluk ve sahtecilikle suçlanan kadın, suçunu kabul etti ve dolandırıcılığın ayrıntılarını ve suç ortaklarının isimlerini ortaya koyarak yetkililerle işbirliği yapmaya başladı. Hemşire, polise yaptığı açıklamada oğlunu üniversitede desteklemek için paraya ihtiyacı olduğunu ve bu yüzden sahte aşı enjekte ettiğini söyledi. Hemşire ayrıca, aşı karşıtlarına koronavirüs sürüntü testi sonuçları negatif olan sahte sertifikalar sağladığını da itiraf etti.

Palermo polis komiseri Leopoldo Laricchia, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Yasaları çiğnemekte tereddüt etmeyen bu inatçı, aşısız insanların karanlık ve hileli planlarını ortaya çıkardık. Bu araştırma aynı zamanda ne yazık ki hala hastanelerde hastalarla yakın temas halinde çalışan aşısız sağlık çalışanlarının olduğunu da gösteriyor"

ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinde, koronavirüse karşı aşılanmayan kişilere yönelik yaptırımlar artarken, aşı karşıtlarının yasaları aşmak için başvurduğu yöntemler de artıyor.

Aralık ayının başlarında, kuzey Piedmont bölgesinde Torino'ya yakın bir kasaba olan Biella'da, silikondan yapılmış sahte bir kol takan bir adam Kovid-19 aşısı için geldi. Onay formu imzalamak da dahil olmak üzere bürokratik formaliteleri aşan adam, doktorun dikkati sayesinde yakalanmıştı.

Kaynak: Sputnik