Osmaniye'de yük treninin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi
Osmaniye'de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ocak 2022 11:20
Makinist A.Y. idaresinde Hatay'ın İskenderun ilçesinden Malatya'ya giden yük treni, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten kontrolsüz şekilde yaya olarak geçen Gizem Yılmaz'a (21) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gizem Yılmaz'ın Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız