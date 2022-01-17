Oğlunu uyuşturucu kullanmasın diye bağlayan babaya Yargıtay'dan iyi haber

AÖF sınav sonuçları açıklandı
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Asgari ücretli 'memurdan' daha yüksek emekli maaşı alacak!
Asgari ücretli 'memurdan' daha yüksek emekli maaşı alacak!
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
İkinci el otomobil satışları durma noktasına geldi
İkinci el otomobil satışları durma noktasına geldi
Yargı dizisinde KPSS mülakatına gönderme
Yargı dizisinde KPSS mülakatına gönderme
Kiralar çıldırttı, ev sahibi ile kiracı davalarında patlama
Kiralar çıldırttı, ev sahibi ile kiracı davalarında patlama
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde 3 önemli başlık var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde 3 önemli başlık var
Polis, öğretmen ve din görevlisinin maaşı 1.150 TL artacak
Polis, öğretmen ve din görevlisinin maaşı 1.150 TL artacak
5 Kamu Kurumu 85 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu 85 personel almak için ilana çıktı
MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atamadan rahatsız
MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atamadan rahatsız
11 ilde eğitime kar engeli
11 ilde eğitime kar engeli
Denizli'de bir seyyar satıcı, iki doktoru rehin alıp tehdit etti
Denizli'de bir seyyar satıcı, iki doktoru rehin alıp tehdit etti
Erdoğan: Meclisimizde teröristlerle sevgili olmuş kişilerin yer almasını istemiyorum
Erdoğan: Meclisimizde teröristlerle sevgili olmuş kişilerin yer almasını istemiyorum
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazıyla ilgili paylaşım
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazıyla ilgili paylaşım
Covid- 19 vaka sayıları açıklandı
Covid- 19 vaka sayıları açıklandı
Arnavutluk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazır
Arnavutluk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazır
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Aşısızlar için yeni seyahat kararı
Aşısızlar için yeni seyahat kararı
Gökçeada açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Gökçeada açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Bu görüntü çok konuşulmuştu: Kendini 'Gırgır, şamata' diyerek savundu
Bu görüntü çok konuşulmuştu: Kendini 'Gırgır, şamata' diyerek savundu
Yılın ikinci Kabine toplantısı bu hafta: Masada 3 önemli başlık var
Yılın ikinci Kabine toplantısı bu hafta: Masada 3 önemli başlık var
5 gün yüz yüze eğitim veren tüm öğretmenlere başarı belgesi
5 gün yüz yüze eğitim veren tüm öğretmenlere başarı belgesi
2,5 yıldır Fransa'da yaşayan akademisyenin maaşı Tunç Soyer'den
2,5 yıldır Fransa'da yaşayan akademisyenin maaşı Tunç Soyer'den
Biberlerin çöpten toplandığı görüntüler tepki çekmişti. O tantunici konuştu
Biberlerin çöpten toplandığı görüntüler tepki çekmişti. O tantunici konuştu
İkinci el araç satışında yeni düzenleme yolda
İkinci el araç satışında yeni düzenleme yolda
TBMM'de memur ve emekliye ek zam mesaisi devam edecek
TBMM'de memur ve emekliye ek zam mesaisi devam edecek
Geçen yıl en çok konut bu ilçelerde satıldı
Geçen yıl en çok konut bu ilçelerde satıldı
'Öğretmen Bilişim Ağı' yarıyıl tatilinde kullanıma hazır
'Öğretmen Bilişim Ağı' yarıyıl tatilinde kullanıma hazır
Vekiller arasında da vakalar arttı! Vekillerin karantina günlüğü
Vekiller arasında da vakalar arttı! Vekillerin karantina günlüğü
MEB'den başarıyı artıracak yeni model: Öğretmen odaklı eğitim
MEB'den başarıyı artıracak yeni model: Öğretmen odaklı eğitim
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Oğlunu uyuşturucu kullanmasın diye bağlayan babaya Yargıtay'dan iyi haber

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, eylemin mağdurun suç işlemesini engellemek amacıyla gerçekleştirildiğinin gözetilmemesi nedeniyle verilen cezada takdiri indirim uygulanmamasını bozma sebebi saydı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ocak 2022 11:21
Yazdır
Oğlunu uyuşturucu kullanmasın diye bağlayan babaya Yargıtay'dan iyi haber

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, tartışma esnasında "uyuşturucuya başlama" tehdidinde bulunan oğlunu bağlayan babaya verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasını, takdiri indirim yapılmadığı ve fazla ceza tayin edildiği gerekçesiyle bozdu.

Dairenin kararına göre, Gaziantep Nizip'te yaşayan Y.K. işe gitmeyen oğlu ile tartıştı. Bu sırada mağdur oğul, babasına "Evden çıkmamı mı istiyorsun, evden giderim, sokaklarda yatarım, her türlü pisliği yaparım, uyuşturucuya da başlarım, eve gelmem, ölümü bulursun." diyerek evden ayrılmaya çalıştı.

Y.K, evden kaçarak, uyuşturucu kullanıp suç işleyeceğini düşündüğü oğlunun ellerini, ayaklarını ve vücudunu hareket ettiremeyecek şekilde zincir ve iple bağladı.

Olayın ardından baba hakkında Nizip 2. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı.

Yerel mahkemece yapılan yargılama sonucu sanık babaya, Türk Ceza Kanunu (TCK) 109/2'nci maddede belirtilen "cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dava dosyası Yargıtay 8. Ceza Dairesine geldi. Temyiz istemini görüşen daire, yerel mahkemenin kararını, "fazla ceza tayini ve takdiri indirim uygulanmaması" nedeniyle bozdu.

Dairenin kararında, sanık babanın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma kastı" ile hareket edip etmediğinin yerel mahkemece değerlendirilmediği ve sanığın eylemini, mağdurun suç işlemesini engellemek amacıyla gerçekleştirmesinin gözetilmediği ifade edildi.

Bu nedenle verilen cezada "haksız tahrik indirimi"nin değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Kararda ayrıca, mağdur çocuğun babası ellerini bağlarken mukavemet etmediği ve sanığın da herhangi bir cebir tehdit ve hile olmaksızın eylemi gerçekleştirdi vurgulanan kararda, bu nedenle TCK 109/2 maddesi yerine TCK 109/1'inci maddesi uyarınca ceza verilmesi gerektiği, bunun fazla ceza tayini olduğu kaydedildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Birleştirilen Gezi davasının üçüncü duruşması bugün görülecek
Birleştirilen Gezi davasının üçüncü duruşması bugün görülecek
Kiralar çıldırttı, ev sahibi ile kiracı davalarında patlama
Kiralar çıldırttı, ev sahibi ile kiracı davalarında patlama
Aşısızlar için yeni seyahat kararı
Aşısızlar için yeni seyahat kararı
Göçmenlerin Ege Denizi'ndeki film gibi hikayesi Yargıtay kararında
Göçmenlerin Ege Denizi'ndeki film gibi hikayesi Yargıtay kararında
İğrenç şakası hem işinden hem tazminattan etti
İğrenç şakası hem işinden hem tazminattan etti
AYM'den makul sürede sonuçlanmayan iş davaları için tazminat
AYM'den makul sürede sonuçlanmayan iş davaları için tazminat

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay: Memuriyetten çıkarmada kanaat esas alınamaz
Danıştay: Memuriyetten çıkarmada kanaat esas alınamaz
Danıştay 12. Dairesi, duyuma dayalı ifadeler dikkate alınarak meslekten atılan vaize ilişkin olarak davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanabilir mi?
Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanabilir mi?
Danıştay son noktayı koydu. Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanamaz
Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!
Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!
https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/36-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=paraya-ihtiyaci-olanlar-dikkat_adv1343
Büyükelçilik unvanı verilmesinde 'yetki tartışmasında' son noktayı AYM koydu!
Büyükelçilik unvanı verilmesinde 'yetki tartışmasında' son noktayı AYM koydu!
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanınca "büyükelçi unvanı verilerek özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanının Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı müddetçe devam edeceğine" ilişkin kuralı Anayasaya uygun bularak iptal istemini reddetti.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı
Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı
Danıştay Onikinci Dairesi, müstafi sayılan memur hakkında açılan soruşturmada göreve gelmediğine dair tutanakta imzası bulunan kişilerin ifadeleri alınmadığı gerekçesiyle işlemi karar düzeltme aşamasında bozdu!
Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı
Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Kaymakamlıkça verilen bir görevi yerine getirmek üzere gittiği bankada yüzüne dosya fırlatılarak 'al kararı buradan defol git' sözüne muhatap memura, hakaret suçunun oluştuğuna karar verdi.
'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?
'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?
Amiri tarafından 'düşük sicil' notu verilen polis memuru AYM'den eli boş döndü!
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı
Polis Bakım ve Yardım Sandığı emniyet personelinin maaşından yapılan kesintiyi bir puan artırdı
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?
Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Aşı karşıtlarına 'aşı yapıyormuş gibi yapan' hemşire tutuklandı
Aşı karşıtlarına 'aşı yapıyormuş gibi yapan' hemşire tutuklandı
İtalyan polisi, ülkedeki barlara ve restoranlara girebilmek ve toplu taşıma araçlarını kullanabilmeleri için aşı karşıtlarına aşı yapıyormuş gibi yaparak 'Kovid sertifikası' veren bir hemşireyi tutukladı.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz
Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), bugüne kadar 2084 bağımlı ile 13 bin 706 görüşme ve bağımlı yakınları ile 9 bin bireysel görüşme gerçekleştirdi.