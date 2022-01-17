Otomobil satışları noter yerine 'e-Devlet üzerinden yapılsın' talebi

Erkoç, yaptığı yazılı açıklamada, noter harçlarındaki artışa dikkati çekerek, otomobil satış ücretinin 305 liradan 450 liraya çıktığını aktardı.

Otomobil ticaretinin noterler aracılığıyla değil, e-Devlet üzerinden yapılmasını öneren Erkoç, döviz kurunun artması, üretim ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ile arz talep dengesizliğinin araç fiyatlarının artmasında büyük rol oynadığına işaret etti.

Erkoç, araç fiyatları yükseldikçe noter harçlarının da yükseldiğini belirterek, "Otomobil ticareti tamamen beyana dayalıdır. Alıcı ve satıcı online sistemler üzerinden alışverişi gerçekleştirir, otomobil firması da beyannamesi ile devlete vergisini öder. Modern dünyada, tüm gelişmiş ülkelerde sistem bu şekilde işliyor. İkinci el otomobil pazarındaki gerilemeyi ve vatandaşın alım gücünün düştüğünü de göz önünde bulundurursak bu ücret ciddi bir masraf kalemini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Otomobil ticaretinde çevrim içi sisteme geçilmesi gerektiğini savunan Erkoç, şunları kaydetti:

"Bu alışveriş e-Devlet üzerinden yapılabilir, zaten noterler de bu işlemi gerçekleştirmek için benzer bir sistem uyguluyor. Yetki belgesi olan motorlu araç satıcıları satışlarını yapıp, beyannameleri ile de devlete vergilerini öder. Alıcı ve satıcıyı korumak amacıyla işlem yapılırken birkaç saat paraya bloke konabilir. Ruhsat çıktıktan sonra, herhangi bir sıkıntı yoksa para karşı tarafın hesabına aktarılabilir. Bu konu ile ilgili Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül ile de görüşüp talebimizi dile getireceğiz."