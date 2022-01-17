AGİ kalktı vergi iadesi geldi! Maaşlara nasıl yansıyacak?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı. Gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak.



Peki maaşlara nasıl yansıyacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALKTI MI?

AGİ vergi iadesiydi zaten. Asgari geçim indiriminde gelir vergisi ödüyoruz biz çalışanlar olarak bu ödediğimiz gelir vergisinden bir iade. Karıştırmamak lazım.



Biz çalışırken bir vergi veriyorduk. Gelir vergisi ve damga vergisi kesiliyordu. Bu verginin bir kısmını devlet diyordu ki ben senin medeni durumuna ve çocuk sayına göre sana geri iade ediyorum.



Buradaki en yüksek iade de o verginin tamamı olan 3 çocuklu ve eşi çalışmayan kişiye ödenen tamamıydı. Dolayısıyla ortada vergi kalktı. Dolayısıyla alınmayan bir verginin iadesi de kalkmış oldu.

Verginin kalkmasıyla birlikte bir destek oluştu. Asgari ücrette 638 lira gelir vergisi damga vergisiyle birlikte 676 lirayı bulan bir vergi iadesi ortaya çıkmış oldu. Vergi iadesi değil ama vergi istisnası aslında.

EN YÜKSEK AGİ HESABI

- BRÜT ASGARİ ÜCRET: 5004 TL

- YILLIK TOPLAM BRÜT ÜCRET: 5004 X 12 = 60.048

İŞÇİNİN KENDİSİ İÇİN ORAN

- 60.048 X %50 = 30.024

- 30.024 X %15 = 4.503,60

- 4.503,6/12= 375,30 TL

ÇALIŞMAYAN EŞ İÇİN HESAP

- 60.048 X %10 = 6.004,8

- 6.004,8 X %15= 900,72

- 900,72/ 12= 75,06

İLK İKİ ÇOCUK İÇİN HESAP

- 60.048 X %7.5 = 4.503,60

- 4.503,6 X %15= 675,54

- 675,54/12= 56,30

- 56,30X2= 112,59

3. ÇOCUK İÇİN HESAP

- 60.048 X %10 = 6.004,8

- 6.004,8 X %15= 900,72

- 900,72/12= 75,06

- TOPLAM AGİ: 638,01 TL

VERGİ İSTİSNASI HESABI

- BRÜT MAAŞ: 5004 TL

- SGK TOPLAM PRİM: 750,60 TL

- VERGİ MATRAHI: 4.253,40 TL

- ALINMAYAN VERGİ: 4.253,4 X %15= 638,01



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