Ak Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu: EYT'lilere 2022'de müjde verilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına katıldı.

Burada gündemdeki sorunlara yönelik açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, EYT ile ilgili beklentilere yönelik müjde verdi.

EYT'lilerin şu anda içinde bulunduğu durumun 2002 öncesi yasaya dayandığını söyleyen Akbaşoğlu, AK Parti'nin bu yıl içerisinde EYT müjdesi vereceğini dile getirdi.

EYT'lilere (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) müjdenin Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyleyen Akbaşoğlu, "EYT diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu.

Bunun özü, AK Parti iktidarından önceye denk geliyor, 2002 senesi.

Hem prim hem de yaşınızı doldurmanız ile beraber emekli olabilme hakkının size verildiği 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme mevcut. Bugün de geçerliliği devam ediyor.

EYT yapılanmasında olan değerli kardeşlerimiz bu konuda bir yaklaşım sergileyerek daha önceki düzenlemelere göre kendilerine yaşın isabet ettiğini daha fazla çalışarak emekli olabileceğini ifade ederek, ben primimi doldurup şu yaşa geldikten sonra emekli olabileyim şeklinde yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar.

Biz toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir durumdayız.

AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama çerçevesinde tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz.

EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor.

İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız." ifadelerini kullandı.