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Orta ve Doğu Karadeniz'de 880 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

Trabzon'da 110 mahalle ile Artvin'de 191, Giresun'da 241, Rize'de 305, Gümüşhane'de 33 köy olmak üzere toplam 880 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ocak 2022 12:39
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Orta ve Doğu Karadeniz'de 880 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

Artvin'de 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı sonucu merkezde 16, Ardanuç'ta 49, Arhavi'de 12, Borçka'da 36, Murgul'da 11, Hopa'da 13, Şavşat'ta 44, Yusufeli'nde 10 olmak üzere 191 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Söz konusu yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Şavşat-Ardahan kara yolu ve güzergahındaki Sahara Geçidi'nin yanı sıra Hopa-Borçka arasındaki kara yolunda, kar yağışı ve buzlanmalar sebebiyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri bu güzergahlarda yolun açık kalması için aralıksız çalışıyor.

Öte yandan, beyaza bürünen kent merkezinde belediye ekipleri iş makineleriyle yolları temizlemek için çalışıyor.

- Giresun

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 15, Alucra'da 2, Bulancak'ta 14, Çanakçı'da 15, Dereli'de 34, Doğankent'te 5, Espiye'de 4, Eynesil'de 11, Görele'de 53, Keşap'ta 19, Piraziz'de 6, Tirebolu'da 42 ve Yağlıdere'de 21 olmak üzere 241 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Çanakçı, Dereli, Doğankent, Eynesil, Görele, Güce ile Yağlıdere ilçelerinde engelli ve hamile kamu personeli bugün idari izinli sayılacak.

- Rize

Rize'de de kar sebebiyle merkezde 42, Ardeşen'de 38, Çamlıhemşin'de 18, Çayeli'de 50, Derepazı'nda 11, Fındıklı'da 19, Güneysu'da 13, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 7, Kalkandere'de 22 ve Pazar'da 48 olmak üzere 305 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, 140 personel ve 65 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı merkez ve ilçelerde belediye ekipleri yol temizleme çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ile Ayder Yaylası yolunda ulaşımın aksamaması için yol temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

- Trabzon

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Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, mahalle yollarının kapanmasına neden oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kar temizleme çalışmalarına devam ederek ana arterler ile hastane yollarını açık tuttu.

Ekipler, 240 araç ve 480 personelle kırsalda 110 mahallede yol açma çalışmalarına devam ediyor.

- Gümüşhane

Gümüşhane İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Kürtün'de 20 ve Torul'da 13 olmak üzere 33 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekipler, söz konusu yolların açılması için sabah saatlerinde çalışma başlattı.

- Ordu

Ordu'da da etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekiplerinin yolları açma çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kar yağışının etkili olduğu 378 mahallemizde, ilk andan itibaren 491 personel ve 423 iş makinesinden oluşan dev kadromuz ile yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. 7/24 teyakkuzda olan tüm mesai arkadaşlarıma gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Öte yandan, 450 rakımlı Boztepe de beyaza büründü. Sabahın erken saatlerinden araçlarıyla Boztepe'ye çıkan vatandaşlar kar topu oynadı, poşetle karda kaydı.

- Bayburt

Bayburt'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında 1,5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Kent merkezinden geçen Çoruh Nehri de soğuk hava sebebiyle kısmen buz tuttu.

Vatandaşların rağbet ettiği Şair Zihni Kent Ormanı'ndaki kameriyelerde de buz sarkıtları oluştu, süs havuzu kısmen buzla kaplandı.

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