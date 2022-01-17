Şanlıurfa'da hemşireyi darbedip aracına zarar veren 4 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli M.A, damar yolu açtığı hasta bir çocuğun yakınıyla tartıştı.

Hemşire M.A, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü hasta yakınından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

Şikayetinin ardından çalıştığı hastaneye dönerken, kendisini takip eden hasta yakınları tarafından otomobili durdurulan M.A. darbedilerek aracına zarar verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, "kasten yaralama, mala zarar verme, yağma" suçlamasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık-Sen Şanlıurfa Şubesince yapılan yazılı açıklamada, hemşire M.A'ya yapılan saldırı kınanarak, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

Sağlıkta şiddetin zaman, zemin ve kurban ayrımı yapmadan ilerleyişini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Bu durumun maalesef mesleki bir realiteye dönüşmüş olması, sağlık çalışanlarını çok daha fazla endişelendirmekte, meslekten soğutmaktadır. Sorumluluk sahibi olanların, şiddet olaylarını bütüncül bir çerçevede ele alıp, çözüm üretme yoluna gitmemeleri ise ayrıca düşündürücüdür. Olay bazlı tepki ve yaklaşımlar, gündelik bir hassasiyet oluştursa da ne yazık ki meselenin kökten çözümüne katkı sağlamamaktadır. Bu noktada Sağlık Bakanlığını bir defa daha önleyici, caydırıcı ve engelleyici adımlar atmaya davet ediyoruz." denildi.