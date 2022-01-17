Kolay yoldan para kazanmak isteyen genci 70 bin lira dolandırdılar

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki fabrika işçisi Burak Çalıca, sosyal medya üzerinden kolay para kazandırma vaadi sunan bir sistem hakkında mesaj aldı.

Mesaj arkadaşının hesabından geldiği için sisteme güvenen Çalıca, karşı tarafa bin lira gönderdi.

TÜM BİRİKİMİNİ VERDİ, ÜSTÜNE DE KREDİ ÇEKTİ

Çalıca'nın kazancının 40 bin liraya ulaştığını ve daha fazla para göndermesi gerektiğini söylemesi üzerine genç şahıs ev, araba almak ve evlenmek için biriktirdiği parayı dolandırıcılara yolladı. Çalıca, paranın eksik kalması üzerine bir de bankadan kredi çekti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA SAVCILIĞA GİTTİ

Daha sonra ise arkadaşını telefondan arayan Çalıca, mesajı kendisinin göndermediğini, hesabının başkalarının elinde olduğunu öğrenince dolandırıldığını anladı. Çalıca, şikayetçi olmak için soluğu cumhuriyet savcılığında aldı. Kolay para kazanabilme umuduyla dolandırıcıların ağına düşen Çalıca, bu tuzağa kimsenin düşmemesini ve insanların güvenerek kimseye para göndermemesini istiyor.

"70 BİN LİRALIK ZARARIM VAR"

Dolandırıcıların arkadaşının sosyal medya hesabını çaldığını söyleyen Çalıca,

"Yaklaşık olarak 70 bin lira gibi bir zararım var. Bana 'Seni arayacaklar, Forex diye bir uygulama var' dediler. Para kazandırdığını söylediler. Ben de inanmadığımı belirttim. İnternette, sosyal medyada çok duyuyoruz, karşımıza geliyor. Aldandım, parayı gönderdim. Bunların şebeke olduğunu düşünüyorum." dedi.

"DALGA GEÇMEYE BAŞLADILAR"

Şahısların kendisine 40 bin lira kazanç elde ettiğini, bunu alabilmek için 8 bin lira daha göndermesi gerektiğini söylediklerini aktaran Çalıca,

"Ben de tedirgin olmama rağmen para gelir umuduyla gönderdim. Sonra vergi adı altında yine para istediler. Bu şekilde 66 bin lira bir ödemem oldu. Beni bir telefon numarası aradı. Detayları anlatıp bin lira istediler. Daha sonra başka bir numara kendilerini muhasebe birimi olarak tanıtıp para istediler. Bunlara da parayı gönderdim. Ben aldandığımı anladığım zaman telefonu açtılar, polise başvuracağımı söyledim. Benimle dalga geçtiler, 'Evet nasıl kandırdık?' gibi kelimeler kullandılar. Zaten ondan sonra ben direkt resmi yollara başvurdum. Daha da iletişim kurmadık."

diye konuştu.

"KOLAY YOLDAN PARA KAZANMAK İÇİN DOLANDIRICILARA ALDANDIM"

İnsanların böyle şeylere kesinlikle kanmaması gerektiğini vurgulayan Çalıca,

"Ben de okuyordum, duyuyordum, itibar etmiyordum. İnsanlar aldanabiliyormuş, bunu fark ettim. Kesinlikle resmi olmayan hiçbir şeye aldanmasınlar. Çünkü görüyorum, çevremde de var. Devamlı izliyoruz ama 'aldanmayacağım' diyen kendine güvenmesin. İnternet üzerinden veya mesaj yoluyla sizlere gelen 'Linke tıklayın para göndereceğiz' veya 'Para gönderin, belli bir miktarda biz koyacağız, kazandıracağız' gibi şeylere kesinlikle itibar etmesinler. İnsanlar kolay para kazanmanın yollarını arıyorlar. Bu da dolandırıcıların işine geliyor. Kolay kazanma vaadiyle kimse kesinlikle elindekinden de olmasın. Bin lira gönderip 5-10 bin lira kazanma gibi bir durum yok. Kimse kimseye kolay bir şekilde para vermiyor."

şeklinde konuştu