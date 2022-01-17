Hemşire 'hamiyelim yapmayın' demesine rağmen darp edildi!
İstanbul'da Sakura Şehir Hastanesinde hamile bir hemşire 'hamiyelim yapmayın' demesine rağmen darp edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Ocak 2022 13:32
Konuya ilişkin bir tepki de Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'tan geldiDurmuş paylaşımında:Vandallık görmek isteyen Çam Sakura'daki şiddet olayına baksın Hastasıyla ilgilenen gebe bir hemşire, başka bir hastanın 4 yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi. Gerekçe; ilgilendiği hastayı bırakıp kendi hastalarıyla ilgilenmemesi! Bu vandallık cezasız kalmamalı! ifadelerini kullandı. Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız