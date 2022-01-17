Haydar Sami Kuzu, Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na yeniden seçildi

Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Haydar Samir Kuzu, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından ikinci kez başkanlığa seçildi. 2014'de Yargıtay üyeliğine seçilen Haydar Sami Kuzu, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 2018'de ilk kez, 17 Ocak 2022'de ise ikinci kez Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçilmiş oldu.

HAYDAR SAMİ KUZU KİMDİR?

İkinci kez Yargıtay 2. Ceza Daire Başkanlığına seçilen Haydar Samir Kuzu, 22 Ocak 1958'de dünyaya geldi. Afyon İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1981 yılında mezun oldu.

Konya hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kuzu, sırasıyla Niğde Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Aralık, Akmağdeni, Tosya, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı UHDİGM Tetkik Hakimliği, Adalet Bakanlığı UHDİGM Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı UHDİGM Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

15 Aralık 2014'te Yargıtay üyeliğine seçilen Haydar Sami Kuzu, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 16 Ocak 2018'de ilk kez, 17 Ocak 2022'de ikinci kez Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçildi.

Kuzu, evli ve iki çocuk babasıdır.