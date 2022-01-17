Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.
Kaynak : NTV
Eklenme : 17 Ocak 2022 14:25
Meteoroloji'nin haftalık tahmin raporuna göre, yarın ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava görülecek. Yağışların İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar, batı kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA KAR VAR
İstanbul'da yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü ise kar yağıışı bekleniyor. Kentte kar yağışının iki gün ara vermesi sonrası cumartesi yeniden görüleceği tahmin ediliyor.
Perşembe gününden itibaren tekrar artacak sıcaklaklır ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.
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