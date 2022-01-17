BAE'nin başkenti Abu Dhabi'yi İHA'larla vurdular

Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), bugüne kadar 2084 bağımlı ile 13 bin 706 görüşme ve bağımlı yakınları ile 9 bin bireysel görüşme gerçekleştirdi.