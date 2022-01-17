Altın fiyatlarında son durum: Gramda bin 450 lira beklentisi var

Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, dolar/TL'nin 13,54 civarında seyretmesiyle 791 lira civarında bulunuyor.

Çeyrek altın bin 296 lira, Cumhuriyet altını ise 5 bin 287 liradan satılıyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de şu anki altının döviz kurlarındaki seyrinin FED'in etkisi altında olunduğunu; kısa vadede alım yapacaklar için düşüş fırsatlarının yakalanacağını ama 2022'nin yaz aylarına doğru altının gram cinsinde bin 450 lirayı yakalayacağını belirtti.

Gümüş için de tahminlerini belirten İslam Memiş, yıl içinde 20 lirayı göreceğini işaret etti.