Temizlik görevlisi asgari ücrete gelen zamla 4 çocuğa burs verecek

Zonguldak Belediyesinde 12 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yılmaz(56), asker ücrete gelen zamlarla beraber burs verdiği 2 öğrenci sayısını 4 çıkarmayı planlıyor. 5 yıldır 2 Lise öğrencisine burs veren Yılmaz, bu sayıyı 4 çıkararak 2 ilkokulu öğrencisine daha burs verecek.

Hedefinin burs verdiği öğrenci sayısını 4'e çıkarmak olduğunu söyleyen temizlik işçisi Abdurrahman Yılmaz, "12 yıldır Zonguldak Belediyesin'de görev yapıyorum. Zonguldak Belediyesinde temizlik personeli olarak Gazipaşa'da Şems'i Denizer sokaktan sorumluyum. Aldığım maaşla öğrenci okutuyorum. Şuana kadar iki öğrenciye burs veriyorum. Tabi askeri ücrete gelen zamlardan bizlerde faydalanıyoruz. Hedefim burs sayısını 3 ya da 4'e çıkarmak. Ömrüm boyunca da burs vermeye de devam edeceğim. 5 yıldır öğrencilere burs veriyorum. Şu anda 3 arkadaşımızla burs vereceğimiz öğrenciler için araştırma aşamasındayız" dedi.

'Burs ücretlerini öğrencilerin hesaplarına yatıracağız'

Burs verecekleri öğrencilerin hesaplarına yatıracaklarını ifade eden Yılmaz, "Burs vereceğimiz öğrencilerin ya hesaplarına yatıracağız ya da okul müdürleri ile irtibata geçerek fiş ya da makbuz karşılığı masrafları biz karşılayacağız. Daha önce burs verdiğimiz öğrenciler lise öğrencileriydi. Şimdi ise ilkokul öğrencilerine vereceğiz. Şuanda bir sigara 25 TL. 25 TL bir sigaraya verebiliyorsan her ay 250-300TL bir öğrenciye harcayabiliriz. Gelinsizde bu iyilik kervanına katılın. İhtiyacı olan öğrenciler tespit edin yardım edin. "

'İşimi severek yapıyorum'

Temizlik görevlisi Abdurrahman Yılmaz, "Ben işimi severek yapıyorum. Türkiye'de işsiz üst seviyede ben ekmeğime dört elle sarılıyorum. Şeflerime müdürlerime laf gelmemesi için elimden geleni yapıyorum. Aldığımı maaşı hakketmeye çalışıyorum" dedi.