Doğu Akdeniz için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Osmaniye ve Hatay'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak, Osmaniye'nin doğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeydoğusunda da kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, fırtına, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.