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Dönemin son ders zili cuma günü çalacak

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi için son ders zili 21 Ocak Cuma günü çalacak, 18 milyon öğrenci için yarıyıl tatili başlayacak.

Kaynak : TRT
Eklenme : 17 Ocak 2022 16:15
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Dönemin son ders zili cuma günü çalacak

Koronavirüs nedeniyle uzun süre uzaktan eğitim ile işlenen dersler, 6 Eylül'de tam zamanlı olarak yüz yüze devam etmeye başladı. Öğrenciler, yüz yüze eğitime geçildikten sonraki ilk yarıyıl tatiline cuma günü çıkıyor.

Öğrenciler yarıyıl tatilinde dönemin yorgunluğunu atacak. Öğretmenler ise isteğe bağlı olarak kapsamlı eğitim programlarına katılabilecek.

Eğitim yılı 17 Haziran'da bitecek

7 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem için ders başı yapılacak. İkinci dönemdeki ara tatil 11-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

İkinci dönem 8'inci sınıf öğrencileri için sınav dönemi olacak. Liselere Geçiş Sistemi sınavı 5 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Eğitim öğretim yılı 17 Haziran'da sona erecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Öğretmen Bilişim Ağı oluşturuldu

Milli Eğitim Bakanlığı bu eğitimlerin verilmesi için Öğretmen Bilişim Ağı Platformu'nu oluşturdu. Öğretmenler okula gitmeden uzaktan eğitim ile eğitim programlarına katılabilecek.

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