Maske ve mesafe unutuldu, vakalar iki haftada 30 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 1-7 Ocak tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni korona virüs vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre, son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. Bakan Koca'nın paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı:

"1-7 Ocak arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık insidans haritasında. 1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük."

"Maske, mesafe ve hijyen kurallarında rehavet"

Bakan Koca'nın paylaşımının ardından açıklama yapan Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, il genelinde vaka sayılarının son iki haftada 30 kat artış gösterdiğine dikkat çekti. Bingöl'ün aşılamada düşük iller arasında yer aldığını ve maske, mesafe kurallarının da ihlal edildiğini belirten Gündoğdu, "Sağlık Bakanımızın açıkladığı verilerde, ilimizde 18-24 Aralık tarihlerinde 100 binde 36 olan vaka sayısı 25-31 Aralık haftasında ise 89 olarak görülmüştü. Bugün açıklanan verilerde ise ilimizde 1-7 Ocak'ta 100 binde 705 olarak görülen vaka sayısının son iki haftada yaklaşık 30 kat arttığını görüyoruz. Özellikle Omicron varyantının Avrupa'da artması ve Türkiye'ye geçmesiyle beraber vaka sayısında artış olduğunu görüyoruz. Bundaki en büyük sebebinde son olarak gördüğümüz Omicron varyantının üst solunum yolunu daha çok etkilediği ve bu nedenle vatandaşlar arasında griple karıştırıldığı, bundan dolayı da vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarında rehavet oluşturduğu, kendini korumadığı başkasını da kolay bir şekilde bulaştırdığını görüyoruz. Özellikle ilimizde de hem aşının oranın düşük olması hem maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadaki eksikliklerden dolayı son iki haftada 30 katlık bir artış olduğunu ama şu ana kadar artan vaka artışlarının hastanedeki yoğunluğa çok etki etmediğini görüyoruz. Özellikle aşısının olmadığı veya aşısı eksik bireylerde, kronik hastalığı olan kişilerin yine hastanede yattığı ve yine maalesef ağır geçirdiğini görüyoruz. Bu noktada vatandaşlarımız hem maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması hem de özellikle kronik hastalığı olanların daha hassas olması, vatandaşlarımızın da bu kişilerin sağlığını korumak adına kurallara uymaları konusunda çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Maske, mesafe ve hijyen çağrısı

Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmesi gerektiğini belirten Gündoğdu, çağrıda bulundu. Gündoğdu, "Geldiğimiz noktada hem gribin çok ciddi noktada Kasım-Aralık aylarında fazla olması hem bunun üstüne Omicron varyantının eklenmesiyle bulaştırıcılığın çok fazla olduğu ve hiç semptom göstermeyen kişilerde de maalesef pozitiflerin olduğunu görüyoruz. Bunların da farkında olmadan başkalarına bulaştırdığını sahada gördük. Bundan dolayı özellikle kapalı alanlarda, nüfusun yoğun olduğu yerlerde, toplu ulaşım araçlarında maske ve mesafe kurallarına muhakkak riayet edilmesi, semptom gösterenlerin de biran önce test yaptırıp pozitif olup olmadığını görmesi gerekiyor" diye konuştu.

Herkesi kurallara uymaya davet eden vatandaşlardan Ahmet Bazencir ise "Türkiye'de artan illerden bir tanesiyiz, birinci sıraya geçtik. Aşılarımızı yapmıyoruz, maske takmıyoruz. Bingöl'de kimse bu kurallara uymuyor. Uymadığından dolayı sıkıntılar buradan geliyor. Biz istiyoruz ki herkes aşısını yapsın, maskesini taksın, kurallara uysun. Önemli olan kurallara uymaktır" şeklinde konuştu.